Palmeiras x América-MG: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e América-MG se enfrentam neste domingo (20), às 11hs (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.O Verdão está na sexta colocação do Brasileirão com 7 pontos conquistados e, na última partida, venceu o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul-RS. Já o Coelho, por sua vez, com apenas um ponto, está na zona de rebaixamento e ainda não venceu na competição. Na última rodada, empatou com o Cuiabá em Belo Horizonte-MG.Palmeiras e América-MG terá transmissão AO VIVO no Premiere (pay-per-view, para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, comentários de Henrique Fernandes (por vídeo) e Lédio Carmona, Sandro Meira Ricci com a Central do Apito e reportagens com Edgar Alencar).