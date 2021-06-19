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Palmeiras x América-MG: saiba como assistir ao duelo pelo Brasileirão

A partida pela competição nacional terá transmissão no pay-per-view...

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 07:30

LanceNet

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Publicado em 

19 jun 2021 às 07:30
Crédito: Cesar Greco
Em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Palmeiras e América-MG se enfrentam neste domingo (20), às 11hs (Horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo-SP.O Verdão está na sexta colocação do Brasileirão com 7 pontos conquistados e, na última partida, venceu o Juventude por 3 a 0, em Caxias do Sul-RS. Já o Coelho, por sua vez, com apenas um ponto, está na zona de rebaixamento e ainda não venceu na competição. Na última rodada, empatou com o Cuiabá em Belo Horizonte-MG.Palmeiras e América-MG terá transmissão AO VIVO no Premiere (pay-per-view, para todo o Brasil, com narração de Gustavo Villani, comentários de Henrique Fernandes (por vídeo) e Lédio Carmona, Sandro Meira Ricci com a Central do Apito e reportagens com Edgar Alencar).

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