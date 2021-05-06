Palmeiras volta a enfrentar o Santos no Allianz Parque após mais de dois anos

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Menos de 48 horas depois de vencer o Defensa y Justicia pela Libertadores, o Palmeiras entrará novamente em campo. Na quinta-feira (06), no Allianz Parque, o Verdão encara o Santos, em duelo decisivo para se manter vivo no Campeonato Paulista.

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A última vez que o Verdão e o Peixe se enfrentaram no estádio Alviverde foi há mais de dois anos, pelo Paulistão de 2019. Na ocasião, os times de Luiz Felipe Scolari e Jorge Sampaoli empataram em 0 a 0.

Nas últimas duas edições do Brasileirão, o Palmeiras mandou o Clássico da Saudade no Pacaembu (vitória por 4 a 0, com gols de Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran) e no Morumbi (vitória por 2 a 1, com gols de Luiz Adriano e Patrick de Paula), respectivamente. Na primeira fase do estadual de 2020, por sua vez, o jogo aconteceu no Pacaembu sob mando do Santos (novo empate em 0 a 0).

>> Veja a tabela completa do Campeonato PaulistaO último jogo entre as duas equipes foi no dia 30 de janeiro de 2021, no primeiro clássico regional da história da final da Libertadores. No Maracanã, o Palmeiras venceu por 1 a 0, com gol de Breno Lopes aos 53 minutos do segundo tempo e se sagrou campeão continental pela segunda vez.

Faltando duas rodadas para o fim da fase de grupos, o Palmeiras está em terceiro no grupo C, três pontos atrás do segundo colocado Novorizontino, o que torna improvável a classificação para o mata-mata. Sendo um dos times que mais entrou em campo no mundo em 2021, o Alviverde optou por escalar uma equipe alternativa, repleta de jovens, durante todo o campeonato, priorizando a Libertadores na primeira metade da temporada.

Confira o retrospecto completo do Verdão contra o Peixe no Allianz Parque:

- Palmeiras 1 x 0 Santos - 1º jogo da final do Paulistão 2015- Palmeiras 1 x 0 Santos - Brasileirão 2015- Palmeiras 2 x 1 Santos - 2º jogo da final da Copa do Brasil 2015- Palmeiras 0 x 0 Santos - Paulistão 2016- Palmeiras 1 x 1 Santos - Brasileirão 2016- Palmeiras 0 x 1 Santos - Brasileirão 2017- Palmeiras 2 x 1 Santos - Paulistão 2018- Palmeiras 3 x 2 Santos - Brasileirão 2018- Palmeiras 0 x 0 Santos - Paulistão 2019