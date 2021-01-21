Palmeiras volta a enfrentar o Flamengo em Brasília e conta com bom retrospecto no Mané Garrincha

Crédito: Cesar Greco/Ag. Palmeiras

O Palmeiras encara o Flamengo nesta quinta-feira (21), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão 2020. Ainda sonhando com hendeca brasileiro, Abel Ferreira promete 100% de foco no próximo desafio no comando do Verdão.

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O jogo estava inicialmente marcado para o Maracanã, mas por conta da grande final da Copa Libertadores 2020, a Conmebol proibiu qualquer evento no estádio carioca, o que fez a diretoria flamenguista mudar o mando para a capital federal.

O Palmeiras jogou apenas três vezes no Mané Garrincha, um dos estádios construídos para a Copa do Mundo de 2014. Com 100% de aproveitamento, o clube venceu as três partidas que fez por lá, e todas diante de times cariocas.Em 2016, vitórias sobre Flamengo e Fluminense, e na temporada passada, triunfo sobre o Botafogo, todos pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira, a atmosfera estará um pouco diferente dos grandes públicos que sempre preenchem as arquibancadas do estádio.

Apesar da preocupação com o estado do gramado brasiliense, as últimas informações são de que o tapete do estádio vem sendo bem cuidado para a importante partida entre os dois últimos campeões brasileiros.

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O último jogo realizado no principal estádio da capital brasileira aconteceu no dia 20 de setembro de 2020, mas a relva passou por um procedimento de pulverização nesta semana.

A empresa que cuida do gramado do Mané Garrincha é a mesma responsável pelas gramas de importantes estádios do Brasil, como a Arena Independência, Mineirão e Maracanã.