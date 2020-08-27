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Palmeiras treina e Felipe Melo cumpre etapa de transição física

Zagueiro se recupera de uma lesão muscular na coxa esquerda e segue com cronograma de volta aos gramados. Camisa 30 correu em um dos campos da Academia de Futebol...

Publicado em 27 de Agosto de 2020 às 14:30

LanceNet

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Publicado em 

27 ago 2020 às 14:30
Crédito: Felipe Melo na atividade desta quinta-feira (Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (27) para o confronto diante do Bahia, sábado (29) em Salvador, e Felipe Melo correu em um dos gramados da Academia de Futebol. O zagueiro cumpriu mais uma etapa de transição física e ainda não tem data para retornar ao time.
Fora do time desde a final do Paulistão, Melo teve uma lesão muscular na coxa esquerda e não atuou em nenhum dos quatro jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro. A zaga tem sido formada por Luan e Gustavo Gómez.
Além dele, Gabriel Veron também cumpre o processo de transição e deverá estar à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o confronto em Salvador, assim como Matías Viña, recuperado de dores no quadril.O lateral-direito Marcos Rocha, com uma lesão muscular na coxa direita, e, Raphael Veiga, trauma no pé esquerdo, continuam em tratamento.
O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou uma atividade tática com o grupo dividido em dois times de 11 atletas. Ele passou orientações individuais para alguns atletas e simulou ações ofensivas e defensivas, entre outras jogadas. Na parte final da atividade, alguns jogadores aprimoraram ainda finalizações e cobranças de pênaltis.
O Palmeiras volta a treinar nesta sexta-feira (28) às 10h na Academia de Futebol e na sequência viaja para Salvador, local do confronto diante do Bahia, em Pituaçu.

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