Palmeiras treina e Felipe Melo cumpre etapa de transição física

Crédito: Felipe Melo na atividade desta quinta-feira (Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras treinou na manhã desta quinta-feira (27) para o confronto diante do Bahia, sábado (29) em Salvador, e Felipe Melo correu em um dos gramados da Academia de Futebol. O zagueiro cumpriu mais uma etapa de transição física e ainda não tem data para retornar ao time.

Fora do time desde a final do Paulistão, Melo teve uma lesão muscular na coxa esquerda e não atuou em nenhum dos quatro jogos do Verdão no Campeonato Brasileiro. A zaga tem sido formada por Luan e Gustavo Gómez.

Além dele, Gabriel Veron também cumpre o processo de transição e deverá estar à disposição de Vanderlei Luxemburgo para o confronto em Salvador, assim como Matías Viña, recuperado de dores no quadril.O lateral-direito Marcos Rocha, com uma lesão muscular na coxa direita, e, Raphael Veiga, trauma no pé esquerdo, continuam em tratamento.

O técnico Vanderlei Luxemburgo comandou uma atividade tática com o grupo dividido em dois times de 11 atletas. Ele passou orientações individuais para alguns atletas e simulou ações ofensivas e defensivas, entre outras jogadas. Na parte final da atividade, alguns jogadores aprimoraram ainda finalizações e cobranças de pênaltis.