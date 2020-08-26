Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras tem volta de Viña e desfalque de Raphael Veiga em treino

Lateral-esquerdo uruguaio treinou integralmente com o grupo em atividade desta quarta-feira (26) na Academia de Futebol. Veiga, com um trauma no pé esquerdo, ficou fora...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2020 às 19:10

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 19:10

Crédito: Matías Viña participou da atividade com o grupo na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras deu sequência nesta quarta-feira (26) aos preparativos para a partida contra o Bahia, sábado (29) em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.
O lateral-esquerdo Matías Viña, recuperado de um problema no quadril, treinou durante todo o período com os companheiros e tem tudo para voltar ao time titular para o compromisso diante do Tricolor baiano.
Já o meia Raphael Veiga ficou fora por conta de um trauma no pé esquerdo sofrido na atividade de terça-feira (25). O atleta iniciou o tratamento e ainda não se sabe se ficará à disposição para viagem a Salvador.A cirurgia no joelho esquerdo do atacante Luan Silva foi bem-sucedida.
O treino teve início na sala de musculação do centro de excelência com um exercício de força. No campo, após um trabalho físico de aquecimento, a primeira atividade com bola dividiu o elenco em dois grupos.
Na sequência, todo o elenco realizou um treino técnico de 11 contra 11 utilizando somente a metade do campo. Para fechar, alguns jogadores complementaram com atividades específicas de fundamentos como passes, cruzamentos e cobrança de pênaltis.
- A semana está sendo muito boa, estamos ganhando força para chegarmos sábado e fazermos um bom jogo. É uma semana cheia, será um jogo na casa do Bahia, um jogo difícil, então estamos levando a sério todos os treinamentos para conseguirmos sair de lá com a vitória - afirmou Patrick de Paula.​

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 11/04/2026
Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados