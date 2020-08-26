Palmeiras tem volta de Viña e desfalque de Raphael Veiga em treino

Crédito: Matías Viña participou da atividade com o grupo na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras deu sequência nesta quarta-feira (26) aos preparativos para a partida contra o Bahia, sábado (29) em Salvador, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020.

O lateral-esquerdo Matías Viña, recuperado de um problema no quadril, treinou durante todo o período com os companheiros e tem tudo para voltar ao time titular para o compromisso diante do Tricolor baiano.

Já o meia Raphael Veiga ficou fora por conta de um trauma no pé esquerdo sofrido na atividade de terça-feira (25). O atleta iniciou o tratamento e ainda não se sabe se ficará à disposição para viagem a Salvador.A cirurgia no joelho esquerdo do atacante Luan Silva foi bem-sucedida.

O treino teve início na sala de musculação do centro de excelência com um exercício de força. No campo, após um trabalho físico de aquecimento, a primeira atividade com bola dividiu o elenco em dois grupos.

Na sequência, todo o elenco realizou um treino técnico de 11 contra 11 utilizando somente a metade do campo. Para fechar, alguns jogadores complementaram com atividades específicas de fundamentos como passes, cruzamentos e cobrança de pênaltis.