Palmeiras tem três atletas na pré-lista da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos

Crédito: Lucas Figueiredo/Mowa Press

Três jogadores do Palmeiras foram convocados pelo treinador da Seleção Olímpica, André Jardine, para a pré-lista dos Jogos Olímpicos, que serão disputados entre os meses de julho e agosto, no Japão. Os selecionados foram o goleiro Weverton, o lateral-direito Gabriel Menino e o meia Patríck de Paula.

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Em São Paulo, o Palmeiras definiu que não vai liberar o arqueiro Weverton para a competição, uma vez que o camisa 21 já está com a Seleção principal na Copa América e também não está dentro da idade limite de 23 anos.

Campeão olímpico em 2016 e peça fundamental na meta alviverde, Weverton é titular absoluto da equipe do treinador Abel Ferreira. Em caso de convocação, o goleiro, que já desfalcou o Verdão na Copa do Brasil e Brasileirão, não poderia defender a meta alviverde nas oitavas de final da Libertadores.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPresente na última convocação de Jardine, Gabriel Menino é titular da lateral-direita na seleção sub-23, diferentemente da função que faz com Abel no Palmeiras. Com passagem pela seleção de Tite, Menino praticamente tem sua vaga garantida para Tóquio.

Já Patrick de Paula, pode vivenciar algo inédito. Sem convocações para a Seleção, seja olímpica ou principal, o camisa 5 já entrou na mira de Tite, conforme o mesmo declarou no programa “Bem, Amigos” do SporTV, ainda em 2020.

- O Patrick (de Paula) está sendo acompanhando, tem a qualidade técnica e disputa com Fabinho e Casemiro. Ele está lutando e, quando a qualidade eleva, é preciso ir buscando, que daqui a pouco a oportunidade pode surgir também – disse Tite, destacando que a concorrência no setor é duríssima.

Recentemente, André Jardine explicou a não convocação do camisa 5 do Verdão:

- Priorizamos os melhores jogadores para esse momento, mas não conseguimos chamar todos que a gente gostaria. Patrick é um deles. E fica o meu recado: a briga não acabou! Continuem produzindo!