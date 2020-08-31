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Palmeiras se reapresenta com Viña no campo e coletivo contra sub-20

Lateral-esquerdo uruguaio treinou entre os reservas na reapresentação da equipe na Academia de Futebol, depois do empate contra o Bahia por 1 a 1, em Salvador...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 18:28

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 18:28
Crédito: Matías Viña treinou na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (31) na Academia de Futebol após o empate contra o Bahia e iniciou a preparação para pegar o Internacional, quarta-feira (2) no Allianz Parque.
Os reservas fizeram um coletivo contra o sub-20 e o lateral-esquerdo Matías Viña participou da atividade. Ele deve ser a novidade contra o Colorado. O time foi o seguinte: Jailson; Ramon Rocha, Emerson Santos, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Vitinho e Gustavo Scarpa; Wesley, Gabriel Silva e Zé Rafael.
Já os titulares, foram ao gramado e fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido e movimentações físicas. Na sequência, na parte interna do centro de excelência, complementaram com atividades regenerativas como massagem, banheira de gelo e piscina aquecida.

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