Palmeiras se reapresenta com Viña no campo e coletivo contra sub-20

Crédito: Matías Viña treinou na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (31) na Academia de Futebol após o empate contra o Bahia e iniciou a preparação para pegar o Internacional, quarta-feira (2) no Allianz Parque.

Os reservas fizeram um coletivo contra o sub-20 e o lateral-esquerdo Matías Viña participou da atividade. Ele deve ser a novidade contra o Colorado. O time foi o seguinte: Jailson; Ramon Rocha, Emerson Santos, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Vitinho e Gustavo Scarpa; Wesley, Gabriel Silva e Zé Rafael.