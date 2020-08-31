Palmeiras se reapresenta com Viña no campo e coletivo contra sub-20

O Palmeiras se reapresentou nesta segunda-feira (31) na Academia de Futebol após o empate contra o Bahia e iniciou a preparação para pegar o Internacional, quarta-feira (2) no Allianz Parque.
Os reservas fizeram um coletivo contra o sub-20 e o lateral-esquerdo Matías Viña participou da atividade. Ele deve ser a novidade contra o Colorado. O time foi o seguinte: Jailson; Ramon Rocha, Emerson Santos, Vitor Hugo e Viña; Ramires, Vitinho e Gustavo Scarpa; Wesley, Gabriel Silva e Zé Rafael.
Já os titulares, foram ao gramado e fizeram trabalhos técnicos em campo reduzido e movimentações físicas. Na sequência, na parte interna do centro de excelência, complementaram com atividades regenerativas como massagem, banheira de gelo e piscina aquecida.