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Palmeiras se reapresenta com Gómez e Weverton em campo

Elenco iniciou preparação para o confronto diante do Goiás, neste sábado (15) no Allianz Parque. Atletas que enfrentaram o Fluminense fizeram trabalho regenerativo...
LanceNet

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Publicado em 

13 ago 2020 às 18:50

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 18:50

Crédito: Angulo e Gustavo Gómez na atividade na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira (13) e iniciou a preparação para o compromisso diante do Goiás, sábado (15) às 21h30 no Allianz Parque. Os atletas que não enfrentaram o Fluminense fizeram atividade no gramado sintético da Academia de Futebol.
Reforçados por Ramires, Willian, Gustavo Scarpa e Lucas Lima, que entraram no decorrer da partida no Rio de Janeiro, os reservas participaram da atividade sob comando dos auxiliares Mauricio Copertino e Andrey Lopes, além do treinador Vanderlei Luxemburgo. Eles fizeram um treino técnico dividido em quatro atividades.
O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, poupados contra o Fluminense, participaram das movimentações e devem ser as novidades contra o Goiás. Já o atacante Gabriel Veron segue em processo final de transição após se recuperar de lesão muscular na coxa direita
Quem enfrentou o Fluminense fez um trabalho regenerativo. O Palmeiras volta a treinar na Academia de Futebol nesta sexta-feira (14), às 15h30, quando encerra a preparação para enfrentar o Esmeraldino, no primeiro jogo como mandante neste Brasileirão.

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