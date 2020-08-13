Palmeiras se reapresenta com Gómez e Weverton em campo

Crédito: Angulo e Gustavo Gómez na atividade na Academia de Futebol (Cesar Greco/Agência Palmeiras

O Palmeiras treinou na tarde desta quinta-feira (13) e iniciou a preparação para o compromisso diante do Goiás, sábado (15) às 21h30 no Allianz Parque. Os atletas que não enfrentaram o Fluminense fizeram atividade no gramado sintético da Academia de Futebol.

Reforçados por Ramires, Willian, Gustavo Scarpa e Lucas Lima, que entraram no decorrer da partida no Rio de Janeiro, os reservas participaram da atividade sob comando dos auxiliares Mauricio Copertino e Andrey Lopes, além do treinador Vanderlei Luxemburgo. Eles fizeram um treino técnico dividido em quatro atividades.

O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, poupados contra o Fluminense, participaram das movimentações e devem ser as novidades contra o Goiás. Já o atacante Gabriel Veron segue em processo final de transição após se recuperar de lesão muscular na coxa direita