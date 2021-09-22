Palmeiras se reapresenta após empate na Libertadores e inicia preparação para o Dérbi

Crédito: Cesar Greco

No dia seguinte ao empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras iniciou na manhã desta quarta (22), na Academia de Futebol, a preparação para o clássico com o Corinthians, no sábado (25), às 19h, fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão.

ATUAÇÕES: Palmeiras não cria, e Rony é um dos piores em empate com o Atlético-MG

Os titulares do duelo contra os mineiros fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo para disputar um coletivo com dois tempos de 15 minutos, com a presença de jogadores do Sub-20.

Veja a tabela completa do BrasileirãoA comissão técnica acompanhou e orientou o trabalho. Participaram as seguintes Crias da Academia: Garcia (lateral-direito), Lucas Freitas (zagueiro), Michel (zagueiro), Jhonatan (meio-campista), Naves (meio-campista), Kevin (atacante) e Marino (atacante).

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