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Palmeiras se reapresenta após empate na Libertadores e inicia preparação para o Dérbi

Titulares fizeram atividade regenerativa e demais jogadores treinaram com Crias do Sub-20...

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 17:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 set 2021 às 17:30
Crédito: Cesar Greco
No dia seguinte ao empate por 0 a 0 com o Atlético-MG, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores, o Palmeiras iniciou na manhã desta quarta (22), na Academia de Futebol, a preparação para o clássico com o Corinthians, no sábado (25), às 19h, fora de casa, pela 22ª rodada do Brasileirão.
ATUAÇÕES: Palmeiras não cria, e Rony é um dos piores em empate com o Atlético-MG
Os titulares do duelo contra os mineiros fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do elenco foi a campo para disputar um coletivo com dois tempos de 15 minutos, com a presença de jogadores do Sub-20.
Veja a tabela completa do BrasileirãoA comissão técnica acompanhou e orientou o trabalho. Participaram as seguintes Crias da Academia: Garcia (lateral-direito), Lucas Freitas (zagueiro), Michel (zagueiro), Jhonatan (meio-campista), Naves (meio-campista), Kevin (atacante) e Marino (atacante).
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O Palmeiras ocupa a vice-liderança na tabela do Brasileirão com 38 pontos. No primeiro turno, o Dérbi acabou em empate por 1 a 1 no Allianz Parque, com gol anotado pelo meia Raphael Veiga.

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