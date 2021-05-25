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futebol

Palmeiras se aproxima de contratar lateral-esquerdo argentino

Francisco Ortega, do Vélez Sarsfield, tem 22 anos e foi convocado, recentemente, para a Seleção Sub-23 da Argentina
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Publicado em 25 de Maio de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 19:00
Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield
Quase sem contratar na última janela de transferências, o Palmeiras trabalha para reforçar o elenco no futuro. Com isso, o time de Abel Ferreira já possui um acordo verbal com o lateral-esquerdo Francisco Ortega, do Vélez Sarsfield. A informação é do repórter Bruno Andrade, do Uol Esporte.>> Vai começar o Brasileirão 2021! Veja os palpites da redação do LANCE!>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
O contrato do jogador com o clube argentino se encerra em 30 de junho e o Verdão já está em estágio avançado nas tratativas para assinar o acordo e poder contar com o reforço a partir de 1 de agosto, quando a janela internacional de transferências volta a abrir.O atleta, que foi recentemente convocado para a Seleção Sub-23 da Argentina, é observado há meses pela comissão técnica do Alviverde Imponente e agradou pra polivalência, dado que pode atuar, também, como meia aberto pela esquerda.
Francisco Ortega tem 22 anos e foi revelado pelo próprio Vélez Sarsfield. Com passagens pelas seleções de base do seu país, pode reforçar o elenco do Palmeiras, que atualmente já conta com o uruguaio Matías Viña e os brasileiros Victor Luís e Lucas Esteves como opções para a posição de lateral-esquerdo.

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