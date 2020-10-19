Palmeiras se acerta com Miguel Ángel Ramírez e espanhol terá dois anos de contrato

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A novela entre Palmeiras e Miguel Ángel Ramírez deve ter um rápido desfecho e com um final feliz para o torcedor alviverde. Nesta segunda-feira (19), Anderson Barros, diretor de futebol do Verdão, e Paulo Buosi, vice-presidente do clube, encaminharam o novo contrato com o técnico espanhol, que recebeu o convite para comandar o Verdão pelos próximos dois anos.

Para diminuir o prejuízo do Independiente Del Valle, atual clube de Miguel Ángel, o Verdão deve pagar a multa do técnico, cujo valor é de R$ 5,5 milhões. Há ainda a possibilidade de os clubes negociarem jogadores, a pedido de Ramírez.

O anúncio oficial agora só depende do pagamento da multa aos equatorianos.Junto com Miguel Ángel Ramírez, o Palmeiras também deve contar com os seus assistentes técnicos: o preparador de goleiros português, Ricardo Pereira, o assistente técnico, Martín Anselmi, argentino, o segundo assistente técnico, Felipe Sánchez, e o preparador físico, Francisco Trujillo.

O Alviverde Imponente pode voltar a ter um técnico estrangeiro após seis anos. O último comandante ‘gringo’ a comandar o Maior Campeão do Brasil foi o argentino Ricardo Gareca, que teve uma breve passagem pelo clube em 2014.

A relação da Sociedade Esportiva Palmeiras com técnicos estrangeiros vem de longa data, tanto que o argentino Filpo Nuñez, é um dos maiores comandantes da história do Verdão, tendo sido um dos responsáveis pela histórica primeira 'Academia' do clube.