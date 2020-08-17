Palmeiras retoma pagamento integral ao elenco profissional

Crédito: Galiotte voltará a pagar o salário integral do elenco (Reprodução/TV Palmeiras

O Palmeiras voltará a pagar o salário integral previsto em carteira dos jogadores do elenco profissional. Depois de três meses com corte de 25%, o clube avisou que o pagamento de setembro cairá 100%. A informação é do "Globo Esporte".

Os direitos de imagem seguem previstos para serem pagos, em parcelas, a partir do ano que vem. O técnico Vanderlei Luxemburgo e o diretor de futebol Anderson Barros também voltam a ter os vencimentos pagos integralmente.