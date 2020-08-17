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futebol

Palmeiras retoma pagamento integral ao elenco profissional

Depois de três meses com corte de salário por conta da pandemia, clube voltará a arcar com 100% dos vencimentos em carteira dos jogadores, Luxemburgo e Anderson Barros...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 ago 2020 às 16:44

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 16:44

Crédito: Galiotte voltará a pagar o salário integral do elenco (Reprodução/TV Palmeiras
O Palmeiras voltará a pagar o salário integral previsto em carteira dos jogadores do elenco profissional. Depois de três meses com corte de 25%, o clube avisou que o pagamento de setembro cairá 100%. A informação é do "Globo Esporte".
Os direitos de imagem seguem previstos para serem pagos, em parcelas, a partir do ano que vem. O técnico Vanderlei Luxemburgo e o diretor de futebol Anderson Barros também voltam a ter os vencimentos pagos integralmente.
A lei trabalhista prevê que pelo menos 60% do valor seja pago em carteira e o restante pode ser por direito de imagem.

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