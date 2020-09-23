Palmeiras refuta pedido do Flamengo para adiamento de confronto

Na noite desta terça (22), o Flamengo solicitou que a CBF marque para outra data a partida contra o Palmeiras, agendada para próximo domingo, às 16h (de Brasília), no Allianz Parque.
Os cariocas alegam prejuízo técnico em virtude da contaminação de sete jogadores com Covid-19.
O Palmeiras, ciente do pedido entende que o pedido não é justo e que a competição tem protocolos de saúde preparados para essa circunstância e, por isso tudo, não aceitará o pedido. Usando os exames como provas para o pedido de adiamento, o Flamengo aposta que a entidade possa atender essa reivindicação. Os jogadores Isla, Matheuzinho, Filipe Luís, Diego, Vitinho, Bruno Henrique e Michael, o médico Márcio Tanure e mais um dirigente testaram positivo para o vírus durante viagem da equipe para compromissos da Libertadores.
O ponto de argumentação do Flamengo é sobre a possibilidade de novos contaminados, o chamado ‘falso positivo’ e que a convivência direta entre os contaminados e o resto da delegação pode ter dado início a um quadro de surto entre os rubro-negros.