Palmeiras rebate provocação rival: 'título está com os donos da casa'

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A semana dos bastidores de Palmeiras e Corinthians foi repleta de provocações: exame de Covid-19, arbitragem e até envelopamento de vestiários.

Momentos antes de a bola rolar no Allianz Parque, o Corinthians provocou no Twitter dizendo que "não encontrou o Mundial do Palmeiras" depois de cobrir as imagens históricas do clube com um tecido preto.