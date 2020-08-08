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Palmeiras rebate provocação rival: 'título está com os donos da casa'

Depois de semana com alfinetadas nos bastidores e provocação até momentos antes de a bola rolar, Aliverde rebate, no Twitter, postagem do perfil oficial rival...
LanceNet

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Publicado em 

08 ago 2020 às 19:26

Publicado em 08 de Agosto de 2020 às 19:26

Crédito: (Reprodução
A semana dos bastidores de Palmeiras e Corinthians foi repleta de provocações: exame de Covid-19, arbitragem e até envelopamento de vestiários.
Momentos antes de a bola rolar no Allianz Parque, o Corinthians provocou no Twitter dizendo que "não encontrou o Mundial do Palmeiras" depois de cobrir as imagens históricas do clube com um tecido preto.
Logo depois do título, o perfil oficial Alviverde retrucou a provocação com os seguintes dizeres: "Assim como o título paulista de 2020, o Mundial de 1951 está com os donos da casa".

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