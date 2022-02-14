Palmeiras quer opinião de Abel para decidir futuro de Deyverson

A diretoria do Palmeiras deixou claro que começaria a negociar renovações contratuais do elenco somente após a disputa do Mundial de Clubes. Pois bem, chegou a hora. E a primeira definição será referente ao atacante Deyverson, cujo vínculo acaba no fim de junho.O LANCE! apurou que a cúpula do futebol palmeirense pretende se reunir com o técnico Abel Ferreira para saber sua opinião sobre o atleta, herói da conquista da Copa Libertadores do ano passado por conta de seu gol diante do Flamengo, na decisão no Uruguai.

Até mesmo nos dois jogos do Verdão no Mundial, em Abu Dhabi, Deyverson foi festejado pela torcida sempre que ia para o aquecimento. Tirando os titulares, é o jogador mais amado pelos fãs. Cenário impensável há algum tempo atrás.

Pela legislação vigente, Deyverson já poderia assinar pré-contrato com outra equipe. Mas segundo o próprio jogador e seu estafe, o objetivo é continuar no Verdão. E a idolatria dos palmeirenses é o maior triunfo para convencer a diretoria.

Conforme o L! revelou, o Palmeiras deve sair no mercado atrás de opções para reforçar seu elenco visando a disputa da Copa Libertadores, até porque alguns titulares serão negociados. Umas das peças a chegar seria o tão pedido centroavante pedido por Abel, o que faria Deyverson perder ainda mais espaço no grupo.