Palmeiras ‘pinta’ Avenida Paulista de verde um dia antes de aniversário

Crédito: Ponto de ônibus amanheceu envelopado com as cores do Palmeiras nesta terça (Reprodução/Twitter

A famosa Avenida Paulista, em São Paulo, acordou nesta terça-feira um pouco mais verde. Em frente ao prédio da TV Gazeta, na altura do número 900, o ponto de ônibus estava todo envelopado com a propaganda da nova camisa 3 do Palmeiras, conforme mostrado pelas redes sociais do clube nesta manhã.

- Quem passar pela Avenida Paulista hoje verá algo diferente... – diz a publicação, ao lado de fotos da ação, que tem como slogan ‘nosso verde não se apaga’. A ação de marketing acontece um dia antes da comemoração de 106 anos da fundação do clube, que aconteceu em 26 de agosto de 1914.

Palmeiras e Puma lançaram o novo terceiro uniforme na última quinta-feira, em tom verde escuro com detalhes em limão. Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Veron, todos Crias da Academia, fizeram parte do vídeo da campanha de lançamento. Os três foram campeões paulistas recentemente.