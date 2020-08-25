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Palmeiras ‘pinta’ Avenida Paulista de verde um dia antes de aniversário

Ação da Puma envelopou ponto de ônibus na famosa avenida, em frente ao prédio da TV Gazeta, com o slogan ‘nosso verde não se apaga’ e fotos das Crias da Academia...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:28

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 12:28
Crédito: Ponto de ônibus amanheceu envelopado com as cores do Palmeiras nesta terça (Reprodução/Twitter
A famosa Avenida Paulista, em São Paulo, acordou nesta terça-feira um pouco mais verde. Em frente ao prédio da TV Gazeta, na altura do número 900, o ponto de ônibus estava todo envelopado com a propaganda da nova camisa 3 do Palmeiras, conforme mostrado pelas redes sociais do clube nesta manhã.
- Quem passar pela Avenida Paulista hoje verá algo diferente... – diz a publicação, ao lado de fotos da ação, que tem como slogan ‘nosso verde não se apaga’. A ação de marketing acontece um dia antes da comemoração de 106 anos da fundação do clube, que aconteceu em 26 de agosto de 1914.
Palmeiras e Puma lançaram o novo terceiro uniforme na última quinta-feira, em tom verde escuro com detalhes em limão. Gabriel Menino, Patrick de Paula e Gabriel Veron, todos Crias da Academia, fizeram parte do vídeo da campanha de lançamento. Os três foram campeões paulistas recentemente.
A estreia da camisa aconteceu no último domingo, contra o Santos, na vitória por 2 a 1, no estádio do Morumbi, e, por conta disso, um totem com uma camisa usada no triunfo também foi inserido no local. O Palmeiras é o quarto colocado no Brasileirão, com oito pontos e um jogo a menos.

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