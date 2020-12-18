Palmeiras não pretende aproveitar Borja, que se despede do Junior Barranquilla

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O atacante Miguel Borja, mesmo tendo contrato até o dia 31 de dezembro, deu adeus, através das redes sociais, ao Junior Barranquilla na noite desta quinta-feira (17). Com isso, retornará ao Palmeiras. O clube, porém, não tem interesse na utilização do jogador na atual temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Fragoso, do 'Esporte Interativo' e confirmada pelo NOSSO PALESTRA/LANCE!.

O Verdão entende que o atleta, ao regressar, não poderia ser inscrito no BID da CBF e, portanto, não entraria em campo. Para poder atuar pelo Verdão, a diretoria do clube, após o término do contrato de empréstimo, teria de entrar com um recurso na FIFA pedindo a liberação do centroavante, mas a alta cúpula alviverde não pretende realizar o pedido.

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Mesmo sem planos de utilizá-lo na temporada, o colombiano deve retornar ao maior campeão nacional, dado que o clube ainda não recebeu nenhuma proposta pelo jogador. O Junior Barranquilla, por sua vez, ainda tem a possibilidade de requisitar a extensão do empréstimo, mas não tem condições de comprar os direitos econômicos do atleta.