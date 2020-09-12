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futebol

Palmeiras lança livro comemorativo da conquista do Paulista de 2020

A obra, chamada “Dignidade – Fotos e relatos do título paulista de 2020”, é de Cesar Greco, fotógrafo do clube, e eterniza vitória nos pênaltis sobre o rival Corinthians...

Publicado em 12 de Setembro de 2020 às 12:27

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2020 às 12:27
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras continua comemorando a conquista do Campeonato Paulista desta temporada. Neste sábado, o livro “Dignidade – Fotos e relatos do título paulista de 2020”, do fotojornalista Cesar Greco, foi lançado e está na pré-venda na Palmeiras Store, pelo preço de R$ 79,90.
São 208 páginas de fotos e histórias da conquista, que veio após 12 anos de espera, também sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Após 0 a 0 na ida, o Allianz Parque recebeu o jogo que terminaria 1 a 1 e iria para os pênaltis. O último foi cobrado por Patrick de Paula, que converteu a cobrança em cima do goleiro Cássio.No site do clube, a descrição do livro diz que “Dois anos depois de ver o título estadual subtraído pela atuação polêmica da comissão da arbitragem, o Palmeiras voltou a enfrentar o maior rival na final do Campeonato Paulista de 2020. E a conquista garantida com o gol decisivo de Patrick de Paula, uma das Crias da Academia, foi a recompensa pelo trabalho sério e pela postura digna do Verdão, dentro e fora de campo, em uma temporada que ficará marcada para sempre também pela dor da perda de milhares de vidas causadas pela pandemia”.
O Palmeiras entra em campo neste domingo, às 19h45 (horário de Brasília), para enfrentar o Sport, dentro de casa. A partida é válida pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Alviverde é o quarto colocado, com 16 pontos conquistados.

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