Palmeiras lança livro comemorativo da conquista do Paulista de 2020

São 208 páginas de fotos e histórias da conquista, que veio após 12 anos de espera, também sob comando do técnico Vanderlei Luxemburgo. Após 0 a 0 na ida, o Allianz Parque recebeu o jogo que terminaria 1 a 1 e iria para os pênaltis. O último foi cobrado por Patrick de Paula, que converteu a cobrança em cima do goleiro Cássio.No site do clube, a descrição do livro diz que “Dois anos depois de ver o título estadual subtraído pela atuação polêmica da comissão da arbitragem, o Palmeiras voltou a enfrentar o maior rival na final do Campeonato Paulista de 2020. E a conquista garantida com o gol decisivo de Patrick de Paula, uma das Crias da Academia, foi a recompensa pelo trabalho sério e pela postura digna do Verdão, dentro e fora de campo, em uma temporada que ficará marcada para sempre também pela dor da perda de milhares de vidas causadas pela pandemia”.