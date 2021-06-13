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futebol

Palmeiras iguala maior sequência invicta em Dérbis desde 2009

Verdão não perde do Corinthians há sete jogos, igualando marca construída de 2007 a 2009...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 09:00

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 09:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Neste sábado (12), o Palmeiras empatou com o Corinthians por 1 a 1 e perdeu a chance de se aproximar ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. No entanto, o Verdão chegou a sete partidas de invencibilidade diante do rival, igualando a marca construída entre as temporadas de 2007 a 2009.
ATUAÇÕES: Jailson e Veiga são os únicos destaques do Palmeiras no empate no Dérbi
A última vez que o Palmeiras foi derrotado no Dérbi foi em julho de 2020, quando o time comandado por Vanderlei Luxemburgo foi batido por 1 a 0 na primeira fase do Campeonato Paulista, fora de casa, no jogo da volta do Paulistão pós-paralisação por conta da pandemia. Desde então, o Alviverde entrou em campo sete vezes diante do maior rival, com quatro empates e três vitórias.
Inclusive, durante a sequência, o clube foi campeão paulista depois de dois encontros com o Alvinegro. Após empates por 0 a 0 na Neo Química Arena e 1 a 1 no Allianz Parque, a final foi decidida nos pênaltis, com vitória palestrina por 4 a 3. Outro duelo memorável foi o triunfo por 4 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, com gols de Luiz Adriano (2x) e Raphael Veiga (2x).
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoJá entre os treinadores, ao longo das sete partidas o Palmeiras foi dirigido em quatro oportunidades por Abel Ferreira, e outras três vezes com Vanderlei Luxemburgo. Já pelo rival, Vagner Mancini foi a vitima em três ocasiões, com Tiago Nunes (duas vezes), Dyego Coelho e Sylvinho sendo os demais técnicos.
Confira os jogos da atual sequência invicta do Palmeiras no Dérbi:
-> Corinthians 0 x 0 Palmeiras - Campeonato Paulista 2020-> Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Campeonato Paulista 2020-> Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2020-> Palmeiras 4 x 0 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2020-> Corinthians 2 x 2 Palmeiras - Campeonato Paulista 2021-> Corinthians 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Paulista 2021-> Palmeiras 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2020

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