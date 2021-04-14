Palmeiras feminino promove oito atletas da base para o elenco profissional em 2021

Crédito: As atletas que serão promovidas (Fotos: Adriano Fontes/CBF; Flávio Torres/Divulgação; Priscila Pedroso/Palmeiras

Nesta quarta-feira (14), o time feminino do Palmeiras anunciou oito atletas da base alviverde que integrarão o elenco profissional ao longo do ano. São elas: a goleira Awanny, a zagueira Carol Santos, as laterais Evelin, Manuela e Julinha, as meias Ana Clara e Thayná, e a atacante Giovana.>> Saiba os clubes do Brasil que mais ganharam e os que mais perderam sócios na pandemia

Todas elas já estão treinando com o profissional desde que o campeonato de base foi finalizado. A única que não está treinando é a Evelin, que acabou sofrendo uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e precisou operar. Atualmente, ela está fazendo tratamento dentro do Palmeiras, em Vinhedo.

As atletas que foram promovidas disputaram o Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, referente ao ano de 2020. O Palmeiras conseguiu passar para segunda fase em sua segunda participação, já que ele foi criado em 2019. Todas as atletas foram destaque de alguma maneira ao longo das partidas. Carol Santos e Manuela, além de usarem a faixa de capitã, marcaram dois gols cada. Já Giovana e Thayná marcaram um cada. O time alviverde encerrou sua participação com quatro vitórias, dois empates e três derrotas.A grande maioria dos nomes de destaque já teve passagem pela Chapecoense, que realiza um ótimo trabalho no futebol feminino de base. A mais velha delas é a atacante Giovana, que completa 19 anos já em maio. A mais nova é a meia Julinha, ela tem apenas 16 anos. Vestindo a camisa do Palmeiras, Julia já foi convocada para a Seleção Sub-17. Além dela, a goleira Awanny também já passou pelo sub-17 e está fazendo a transição para a Seleção Sub-20.

O time feminino do Palmeiras passou por uma grande reformulação para o atual ano. Ao todo, foram onze novos nomes somados ao retorno da atleta Bia Zaneratto. Apenas sete atletas que atuaram em 2020 renovaram com o clube.As jogadoras do Verdão irão disputar o Campeonato Brasileiro A1 e o Campeonato Paulista. O Brasileirão já começa no domingo (18), em partida contra a Ferroviária, atual campeã da Libertadores, às 20h. O local ainda não foi definido. O jogo será transmitido no SporTV.Fichas técnicas

AwannyNome: Awanny Míria Soares de SousaPosição: goleiraIdade: 18 anos (06/01/2003)Local de Nascimento: Barra D’Alcântara-PIClube anterior: Fortaleza-CEDestaque: Já foi convocada pela Seleção Brasileira nas categorias Sub- 17 e Sub-20

Carol SantosNome: Caroline dos SantosPosição: zagueiraIdade: 18 anos (07/02/2003)Local de Nascimento: Campo Erê-SCClube anterior: Chapecoense-SCDestaque: campeã do Campeonato Gaúcho de Futebol Sub-15, bicampeã do Catarinense de Futsal Sub-17, campeã do Brasileiro de Futsal Escolar e bronze no Mundial de Futebol Escolar

EvelinNome: Evelin Luana TosettoPosição: lateral-direitaIdade: 18 anos (12/01/2003)Local de Nascimento: Coronel Vivida-PRClube anterior: Corinthians-SPDestaque: vice-campeã Paranaense, campeã do Catarinense de Futsal Feminino Sub-15, bronze no Mundial Escolar, na Sérvia, e campeã do Paranaense de Futsal Sub-17

JulinhaNome: Julia Caroline Buratti dos SantosPosição: lateral-esquerdaIdade: 16 anos (01/02/2005)Local de Nascimento: Marmeleiro-PRClube anterior: Chapecoense-SCDestaque: Já foi convocada pela Seleção Brasileira Sub- 17

ManuelaNome: Manuela Correa de SousaPosição: lateral-esquerdaIdade: 18 anos (22/06/2002)Local de Nascimento: São Luís-MAClube anterior: Fortaleza-CEDestaque: campeã do Metropolitano de Futsal e vice-campeã da Copa Cidade Verde Piauiense Sub-17 (eleita a melhor jogadora da competição)

Ana ClaraNome: Ana Clara da Silva AlvesPosição: meio-campistaIdade: 16 anos (14/12/2004)Local de Nascimento: Caetanópolis-MGClube anterior: Futgol-MG

ThaynáNome: Thayná Camilly de Souza TeixeiraPosição: meio-campistaIdade: 18 anos (11/02/2003)Local de Nascimento: Belo Horizonte-MGClube anterior: Futgol-MG