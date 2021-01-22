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Palmeiras fecha parceria com distribuidora de conteúdos digitais e promete bastidores com ídolos

Verdão acerta com a Dugout, e torcedores terão à disposição conteúdos de jogadores como Rivaldo, Marcos e Roberto Carlos
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LanceNet

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Publicado em 

22 jan 2021 às 07:11

Publicado em 22 de Janeiro de 2021 às 07:11

Momentos antes da derrota diante do Flamengo, nesta quinta-feira (21), no Estádio Mané Garrincha, o Palmeiras anunciou uma parceria com a Dugout, distribuidora de conteúdos digitais. De acordo com a nota oficial, a plataforma proporcionará conteúdos exclusivos aos torcedores.
+ Briga acirrada pelo título: veja a tabela completa do Brasileirão> Saiba as 20 transações mais lucrativas da história do futebol
Além de ter acesso à momentos marcantes, basta o torcedor acessar o site ou baixar o aplicativo da plataforma para viver alguns bastidores do Verdão. Rivaldo, Marcos, Roberto Carlos, Cafu, Gabriel Jesus e Felipe Melo já confirmaram presença.
– Estamos maravilhados por receber um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil e muito entusiasmados em colaborar com Palmeiras no suporte do seu crescimento em todos os cantos do mundo. O Brasil é o lugar de alguns dos mais fervorosos torcedores de futebol no planeta e estamos muito entusiasmados em trazer a esses torcedores um número maior de conteúdos exclusivos, engajantes e de elevada qualidade – completou.
Visite os sites Dugout.com e Dugoutworldwide.com para mais informações ou baixe o aplicativo clicando aqui! Entre outros conteúdos especiais da marca, confira um Top 5 especial de gols do craque e ídolo do Palmeiras Alex.

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