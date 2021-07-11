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futebol

Palmeiras faz alterações e inscreve reforços na lista da Libertadores

Pedrão, Michel, Deyverson e Dudu são as novidades para as oitavas de final da competição...

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 18:00

LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 18:00
Crédito: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras enviou para a Conmebol as mudanças na lista de inscritos para a fase de oitavas de final da Libertadores. Michel, Pedrão, Dudu e Deyverson são as novidades. Eles assumem as vagas (e os números) de Alan Empereur, Rafael Papagaio, Jhow e Erick Pluas, respectivamente.
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Pelo regulamento do torneio, a numeração deve ser mantida em caso de troca – portanto, Deyverson será o 9, Pedrão usará a 33, Michel vestirá a 37 e Dudu seguirá com a camisa 43. As numerações utilizadas no Campeonato Brasileiro não serão alteradas, ou seja, Deyverson permanece com a 16 para a competição nacional.
Entre os nomes que deixaram a lista, somente o zagueiro Jhow ainda é jogador do Palmeiras. Ele integra a equipe Sub-20. Alan Empereur teve seu empréstimo encerrado, Rafael Papagaio foi emprestado ao Cuiabá e o equatoriano Erick Pluas também não teve seu contrato renovado.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoMatheus Fernandes, embora já tenha sido anunciado como reforço, só poderá ser inscrito e entrar em campo após a reabertura da janela de transferências internacionais, em agosto. O mesmo vale para o possível retorno de Borja.
O Palmeiras enfrenta a Universidad Católica, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na quarta-feira (14), às 19h15 (de Brasília), no Estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, no Chile. Por ter campanha superior na fase de grupos, o Verdão faz o jogo decisivo em casa.

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