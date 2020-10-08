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futebol

Palmeiras falha em primeiro teste sem selecionáveis

Desfalcado de quatro titulares que foram convocados por suas seleções, o Verdão não teve um bom desempenho diante do Botafogo...
LanceNet

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Publicado em 

08 out 2020 às 08:00

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:00

Crédito: Divulgação/Botafogo
O Palmeiras enfrentou o Botafogo nesta quarta-feira (7), no Nilton Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão 2020. Sem as presenças dos selecionáveis Weverton, Gustavo Gómez, Matías Viña e Gabriel Menino, o Verdão fez uma partida ruim e acabou derrotado por 2 a 1.
Após perder a chance de encurtar a distância para o líder (Atlético Mineiro, derrotado pelo Fortaleza), o Palmeiras tem pela frente dois jogos seguidos no Allianz Parque: São Paulo, no sábado (10) e Coritiba, no dia 14. Em ambos os compromissos, os quatro atletas convocados ainda serão desfalques. Considerando somente as partidas como mandante, o Verdão ocupa apenas a 13ª colocação na tabela.
Diante do Botafogo, Jailson entrou na vaga de Weverton, enquanto Luan fez a dupla de zaga com Felipe Melo no lugar de Gustavo Gómez e Mayke, lateral-direito de origem, acabou improvisado na posição de Viña na esquerda. No segundo tempo, Gustavo Scarpa também atuou na lateral. Por fim, no meio de campo, Bruno Henrique tentou suprir a ausência de Gabriel Menino.Sem padrão de jogo e intensidade, o Palmeiras viu o adversário marcar dois gols em falhas de sua improvisada linha defensiva. O Verdão ainda chegou perto de empatar, mas acabou derrotado e viu a sequência de 20 jogos de invencibilidade na temporada cair para um Botafogo que não vencia há 10 rodadas e ocupava a vice-lanterna do Brasileirão.
Assista aos melhores momentos de Botafogo 2x1 Palmeiras

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