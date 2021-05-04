Palmeiras está entre clubes que menos contrataram na temporada; veja ranking

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Adotando uma postura de cautela e austeridade fiscal, o Palmeiras se movimenta pouco no mercado da bola para a temporada 2021. Faltando cerca de duas semanas para o fechamento da janela de transferências vindas do exterior, o clube anunciou apenas Danilo Barbosa, ex-Nice, da França. O meio-campista chegou por empréstimo válido até o dia 31 de dezembro, com opção de compra ao término do vínculo.

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Mantendo a promessa de poucos gastos com reforços, a diretoria não deve mais ir ao mercado, e espera apenas a definição das negociações com o atacante argentino Taty Castellanos e sobre a definição da situação de Dudu, emprestado ao Al Duhail, do Catar. O clube do Oriente Médio tem até o dia 15 de maio para comunicar ao Verdão se pretende ficar em definitivo com o atacante por seis milhões de euros.

>> Veja a tabela completa da Libertadores e simule os próximos jogosAssim, o Palmeiras é uma das equipes que menos contratou para a temporada 2021, segundo o ranking organizado pelo portal Jornalismo Futebol Clube, que leva em consideração todos os clubes presentes na Série A do Campeonato Brasileiro. Apenas o Corinthians – ainda zerado no ranking – anunciou menos reforços do que o Verdão.

Quem lidera a lista é o Ceará, com 14 caras novas, seguido de perto pelo Juventude (13), Atlético Goianiense e Cuiabá (12). Entre os clubes do chamado ‘G12’, quem aparece mais acima é o Fluminense, em 9º, com 8 reforços. Outro rival alviverde, o São Paulo aparece em 11º, com 7.

Veja o ranking completo: