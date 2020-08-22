futebol

Palmeiras encerra preparação para o clássico. Veja provável escalação

Diogo Barbosa segue na lateral esquerda no lugar de Matías viña, com um problema no quadril. Verdão enfrenta o Santos neste domingo (23), no estádio do Morumbi...
Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 13:40

Crédito: Diogo Barbosa, Mayke e Gustavo Scarpa no treino deste sábado (Cesar Greco/Agência Palmeiras
O Palmeiras encerrou neste sábado (22) a preparação para enfrentar o Santos, domingo (23) no estádio do Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Paulista.
O técnico Vanderlei Luxemburgo deve manter a equipe que venceu o Athletico Paranaense por 1 a 0, em Curitiba, com Diogo Barbosa na lateral-esquerda. Isso porque Matíans Viña se recupera de uma pancada no quadril sofrida contra o Goiás.
Gustavo Gómez e Luan seguem na dupla de zaga, uma vez que Felipe Melo continua tratando de um problema na coxa esquerda.
O Verdão deve ir a campo com: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Bruno Henrique, Gabriel Menino, Patrick de Paula e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano.

