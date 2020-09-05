Palmeiras encerra preparação e com novidades contra o RB Bragantino

O Palmeiras encerrou a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino com uma novidade no ataque. Wesley ganhou a vaga de Bruno Henrique e formará dupla ao lado de Luiz Adriano, enquanto Zé Rafael será mantido entre os titulares. A informação é do site "Nosso Palestra".
O Alviverde encara a equipe de Bragança Paulista neste domingo (6), às 11h no Nabi Abi Chedid, pela oitava rodada rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras vem de dois empates na competição.Wesley terá a segunda oportunidade como titular na temporada e a outra foi justamente contra o Red Bull, na derrota por 2 a 1 na fase de grupos do Paulistão. A entrada dele é mais uma tentativa de Vanderlei Luxemburgo em ajustar o setor ofensivo palmeirense.
Na zaga, Vitor Hugo entra no lugar de Luan, suspenso. Felipe Melo e Marcos Rocha, em processo de recuperação de lesões musculares, seguem fora.