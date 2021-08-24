Palmeiras é dominado no primeiro tempo e perde do São Paulo no Brasileiro Sub-20

Crédito: Leonardo Benhossi

O Palmeiras foi derrotado pelo São Paulo pelo placar de 4 a 0 nesta segunda-feira (23) em Cotia, pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. Esta é a quarta partida consecutiva da equipe sem vencer como visitante, que, em contrapartida, segue invicta em casa.O revés mantém o Verdão com 23 pontos, deixando a equipe na quarta colocação do campeonato, com sete vitórias, dois empates e três derrotas. A diferença para o América Mineiro, o primeiro fora da zona de classificação, é de cinco pontos.

O JOGO:

Ofensivo, Wesley Carvalho escalou o Palmeiras com Gabriel Silva recuado atrás de Newton, com o panamenho centralizado e Kevin com Marino nas alas. N o meio, Fabinho e Vitinho marcavam, com Garcia, Michel, Naves e Ian fazendo a linha defensiva.No entanto, a formação não deu certo logo nos momentos iniciais do jogo e após erro defensivo da equipe palmeirense na saída de bola Vitinho abriu o placar para o Tricolor.

Sentindo o gol, os comandados de Wesley Carvalho não conseguiram entrar no jogo e rapidamente foram envolvidos pela equipe comandada por Alex, ídolo do Palmeiras. Com o São Paulo pressionando, Ruan, aos 8, e novamente aos 33 minutos ampliou a vantagem para 3 a 0.

Com apenas uma finalização palestrina na primeira etapa, Pedrinho ainda deu números finais ao primeiro tempo. 4 a 0 e um verdadeiro baile dos donos da casa sob o Alviverde.No segundo tempo, Wesley Carvalho alterou a posição de Gabriel Silva, deixando o jovem como centroavante novamente. Ganhando um meio-campista a mais com a mudança, o jogo ganhou outro panorama e o Palmeiras retornou ao confronto.

Gabriel Silva, de pênalti, aos 10, diminuiu e colocou a equipe novamente no prélio. Sete minutos mais tarde, Kevin deu belo passe e encontrou Gabriel sozinho na área para fazer mais um. 4 a 2. Com os tentos, o camisa dez chegou aos 16 gols em 15 partidas pela categoria sub-20 na temporada.

Apesar da expulsão de Thiago, zagueiro do São Paulo, aos 30 minutos, o Palmeiras não conseguiu ficar com a posse de bola, enquanto o Tricolor apenas dominou as ações. Com muitos erros de passe, Giovani, de cabeça e posteriormente em falta, teve as únicas chances para descontar nas últimas voltas do relógio. 4 a 2 placar final.