Palmeiras é derrotado pelo Bahia na ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20

Crédito: Elias Malê/EC Bahia

Na tarde desta quarta-feira (09), a equipe Sub-20 do Palmeiras sofreu um duro revés diante do Bahia, fora de casa, em jogo válido pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil. Com o placar adverso de 2 a 1, os comandados de Wesley Carvalho precisam ganhar por uma vantagem superior a um gol de diferença no duelo de volta, no Allianz Parque.

Com as ausências de Marino Hinestroza, na Seleção, e Garcia, machucado, o Palmeiras conseguiu jogar com a escalação muito próxima do ideal depois de muito tempo. No entanto, as falhas defensivas foram mais uma vez expostas.No primeiro tempo, o Bahia aproveitou as duas falhas do goleiro Leandro e abriu grande margem. Na primeira, o arqueiro tentou de driblar e perdeu a posse, sofrendo o gol do ex palmeirense Patrick de Lucca. Já na segunda, chutou a bola sob o companheiro e deu de bandeja ao atacante.

Na segunda etapa, as quatro mudanças efetuadas no intervalo surtiram efeito rápido e o Palmeiras conseguiu diminuir o marcador. Em belo cruzamento de Pedro Acácio, Aníbal cabeceou forte e Luan arrematou firme no rebote. É o segundo gol do atacante após seu retorno de lesão. Vindo do interior paulista, ele foi artilheiro da equipe na conquista da Copa Santiago Sub-18, em janeiro. >> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020

Tentando reagir, o time de Wesley Carvalho foi bem anulado pela marcação baiana e não conseguiu achar o caminho para o empate. Defensivamente, ainda tomou sustos com falhas coletivas e individuais de marcação, protagonizadas por Leandro, Jhow, Daniel Alves e Vitinho.