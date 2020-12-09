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futebol

Palmeiras é derrotado pelo Bahia na ida das semifinais da Copa do Brasil Sub-20

Equipe de Wesley Carvalho fez partida apagada e perdeu por 2 a 1 diante do Tricolor de Aço
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LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 18:45

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 18:45

Crédito: Elias Malê/EC Bahia
Na tarde desta quarta-feira (09), a equipe Sub-20 do Palmeiras sofreu um duro revés diante do Bahia, fora de casa, em jogo válido pelo confronto de ida das semifinais da Copa do Brasil. Com o placar adverso de 2 a 1, os comandados de Wesley Carvalho precisam ganhar por uma vantagem superior a um gol de diferença no duelo de volta, no Allianz Parque.
Com as ausências de Marino Hinestroza, na Seleção, e Garcia, machucado, o Palmeiras conseguiu jogar com a escalação muito próxima do ideal depois de muito tempo. No entanto, as falhas defensivas foram mais uma vez expostas.No primeiro tempo, o Bahia aproveitou as duas falhas do goleiro Leandro e abriu grande margem. Na primeira, o arqueiro tentou de driblar e perdeu a posse, sofrendo o gol do ex palmeirense Patrick de Lucca. Já na segunda, chutou a bola sob o companheiro e deu de bandeja ao atacante.
Na segunda etapa, as quatro mudanças efetuadas no intervalo surtiram efeito rápido e o Palmeiras conseguiu diminuir o marcador. Em belo cruzamento de Pedro Acácio, Aníbal cabeceou forte e Luan arrematou firme no rebote. É o segundo gol do atacante após seu retorno de lesão. Vindo do interior paulista, ele foi artilheiro da equipe na conquista da Copa Santiago Sub-18, em janeiro. >> CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO 2020
Tentando reagir, o time de Wesley Carvalho foi bem anulado pela marcação baiana e não conseguiu achar o caminho para o empate. Defensivamente, ainda tomou sustos com falhas coletivas e individuais de marcação, protagonizadas por Leandro, Jhow, Daniel Alves e Vitinho.
O Verdão volta a campo com seu time alternativo pelo Campeonato Paulista já nesta sexta feira (11), diante do São Bernardo, em confronto válido pelas quartas de final. Já a equipe Sub-20 principal retorna aos gramados no domingo (13) contra o América Mineiro. O confronto de volta da Copa do Brasil está agendado para a próxima quinta-feira (17), no Allianz Parque.

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