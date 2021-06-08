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Palmeiras divulga projeto com WTorre para construção da Sala de Troféus no Allianz Parque

Desde 2011 com taças em depósito, o clube agora promete se esforçar para concluir a criação do espaço até setembro deste ano
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LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 18:45

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 18:45

Crédito: Divulgação/Palmeiras
Nesta terça-feira (08), o Palmeiras anunciou, em conjunto com a WTorre, um acordo para a criação de uma sala de troféus no Allianz Parque. O clube não possui um espaço de exposição reservado às suas taças desde a demolição do antigo Parque Antártica, em 2011, e guarda seus troféus em um depósito desde então.>> ATUAÇÕES: Wesley brilha em vitória do Palmeiras sobre a Chapecoense>> Confira a tabela do Brasileirão 2021 e faça sua simulação
A nova galeria é um pedido antigo da torcida palestrina e tem previsão de abertura ao público para o mês de setembro deste ano. Entretanto, será feito um esforço especial para que ela fique pronta antes do esperado, fazendo com que, possivelmente, a inauguração aconteça ao final de agosto, próxima à data do 107º aniversário do Alviverde.Responsável pelo acordo, o presidente Maurício Galiotte comentou sobre o significado do espaço para o Verdão e para os seus torcedores, destacando a importância de expor as conquistas do Maior Campeão Nacional.
– A Sala de Troféus é uma expectativa dos nossos associados e torcedores. Os troféus estão guardados em um depósito desde 2011. Nesse período, centenas de milhares de novos torcedores se formaram e novas conquistas foram alcançadas. A nossa história é grandiosa e precisa estar à disposição de todos – afirmou.Sala de Troféus será construída na área em verde do mapa e ficará no primeiro piso da arena (Divulgação)Multicampeão na última temporada, o Palmeiras aumentou consideravelmente sua coleção de troféus desde a inauguração do Allianz Parque. São seis títulos oficiais somados à galeria, sendo dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, um Paulistão e um Libertadores. Todas as taças passarão por um trabalho de manutenção antes da montagem da sala, que tem um acordo de administração pela WTorre de 23 anos, quando acaba o contrato de gestão do estádio.
Luís Fernando Davantel, CEO da empresa que gere a arena, também falou sobre mais um projeto firmado com o clube e elogiou a parceria, que tem dado frutos positivos.
– O Palmeiras é amplamente reconhecido como um clube de vanguarda, um clube que traz ações disruptivas para o mercado em que ele atua. A nossa parceria consolidou este fato e temos certeza absoluta de que é só o começo. Nós temos muitos anos pela frente e vamos pensar cada vez mais em trazer novidades que possam tornar a experiência no esporte e no entretenimento ainda mais prazerosa – declarou.
O criação da Sala de Troféus é somente o primeiro passo para a realização do projeto do Memorial do Palmeiras, que deve se utilizar do mesmo espaço para desenvolver sua infraestrutura. Este projeto, no entanto, só será conduzido somente pela próxima gestão.

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