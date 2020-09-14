Palmeiras convoca tuitaço para defender Lei do Mandante

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras convocou seus torcedores para participar, às 19h desta segunda-feira (14), de uma campanha no Twitter para defender a Lei do Mandante.

O ‘tuitaço’ quer mostrar o apoio os torcedores à medida, que está na Câmara dos Deputados, com a hashtag #pelaleidomandante.

Nas respostas ao pedido, a torcida cobrou o time vencer em casa. Nesse Brasileiro, foram três jogos e três empates: dois 1 a 1, contra Goiás e Internacional, e o 2 a 2 contra o Sport, no último domingo.

A Lei do Mandante é uma medida provisória (MP) editada pelo presidente Jair Bolsonaro em 18 de junho. Isso significa que ela já está valendo até que o Congresso (Câmara dos Deputados e Senado) analise o texto e aprove ou rejeite a ideia.A lei diz que passa a pertencer apenas ao clube mandante o direito de arena e transmissão dos jogos sob seu mando. Anteriormente, o direito pertencia às duas entidades esportivas participantes do evento. Ou seja, para uma emissora transmitir a partida, os dois clubes precisavam ter contrato com o canal.

Deputados e senadores têm 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para tomar a decisão. Caso eles não pautem a matéria, a lei perderá a validade. Segundo o UOL, essa é a vontade do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Enquanto isso, surge uma série de ações judiciais. A Rede Globo, principal detentora de direitos de transmissão do país, alega que os contratos firmados antes da MP devem respeitar os acordos nos contratos. Alguns juízes, no entanto, entendem que vale o que está no texto da MP.