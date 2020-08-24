Palmeiras confirma lesão muscular de Marcos Rocha

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação

O lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, passou por exames nesta segunda-feira e foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador iniciou tratamento logo em seguida, na Academia de Futebol, e o Palmeiras ainda não dá nenhum prazo de recuperação.

O problema aconteceu no primeiro tempo entre o clube e o Santos na tarde do último domingo, na vitória por 2 a 1 do Alviverde. Marcos Rocha precisou ser substituído por Mayke aos 27 minutos da primeira etapa.

Apesar de o Palmeiras não ter indicado tempo de recuperação do atleta, uma especialista ouvida pelo LANCE! estipulou entre duas a três semanas para que ele possa voltar a atuar. Para a posição, Vanderlei Luxemburgo possui Mayke e Gabriel Menino improvisado.O elenco palmeirense ganhou folga nesta segunda-feira após o triunfo contra o Peixe. Agora, o próximo compromisso da equipe será apenas no sábado, diante do Bahia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, fora de casa. Nessas possíveis três semanas, o clube ainda enfrenta Internacional e Bragantino. No dia 10 de setembro, joga contra o Corinthians fora de casa.

Após a vitória no domingo, Luxemburgo comentou justamente sobre essa semana vazia para que o elenco se recuperasse da maratona de jogos pela qual passou, quando conquistou o Campeonato Paulista e iniciou a campanha do Brasileirão.