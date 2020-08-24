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Palmeiras confirma lesão muscular de Marcos Rocha

Lateral-direito precisou ser substituído no primeiro tempo no clássico contra o Santos, no último domingo, e previsão é que ele retorne em até três semanas...
LanceNet

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Publicado em 

24 ago 2020 às 15:11

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 15:11

Crédito: Agência Palmeiras/Divulgação
O lateral-direito Marcos Rocha, do Palmeiras, passou por exames nesta segunda-feira e foi constatada uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador iniciou tratamento logo em seguida, na Academia de Futebol, e o Palmeiras ainda não dá nenhum prazo de recuperação.
O problema aconteceu no primeiro tempo entre o clube e o Santos na tarde do último domingo, na vitória por 2 a 1 do Alviverde. Marcos Rocha precisou ser substituído por Mayke aos 27 minutos da primeira etapa.
Apesar de o Palmeiras não ter indicado tempo de recuperação do atleta, uma especialista ouvida pelo LANCE! estipulou entre duas a três semanas para que ele possa voltar a atuar. Para a posição, Vanderlei Luxemburgo possui Mayke e Gabriel Menino improvisado.O elenco palmeirense ganhou folga nesta segunda-feira após o triunfo contra o Peixe. Agora, o próximo compromisso da equipe será apenas no sábado, diante do Bahia, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h, fora de casa. Nessas possíveis três semanas, o clube ainda enfrenta Internacional e Bragantino. No dia 10 de setembro, joga contra o Corinthians fora de casa.
Após a vitória no domingo, Luxemburgo comentou justamente sobre essa semana vazia para que o elenco se recuperasse da maratona de jogos pela qual passou, quando conquistou o Campeonato Paulista e iniciou a campanha do Brasileirão.
*Sob supervisão de Vinicius Perazzini.

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