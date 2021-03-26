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futebol

Palmeiras comunica Nacional-URU que comprará mais 7,5% dos direitos econômicos de Viña

Jogador é um dos destaques do time de Abel Ferreira, atuando em 50 partidas na temporada 2020/21
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Publicado em 26 de Março de 2021 às 19:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mar 2021 às 19:00
Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O uruguaio Matías Viña foi um dos destaques do Palmeiras na última temporada, assumindo a titularidade na lateral esquerda de maneira incontestável. Com isso, a diretoria do Verdão comunicou ao Nacional-URU que exercerá a opção de compra de mais 7,5% dos direitos econômicos do jogador, desembolsando cerca de US$ 885 mil (aproximadamente R$ 5,08 milhões, na cotação atual).>> Saiba quais são os times invictos no futebol brasileiro até agora
Viña chegou ao Palmeiras no início de 2020 e, desde então, venceu o Campeonato Paulista, a Libertadores e a Copa do Brasil pelo Verdão. Com a aquisição de mais 7,5% dos direitos econômicos do uruguaio, o Alviverde terá, no total, 57,5% do jogador.O atleta foi uma das poucas contratações do Maior Campeão Nacional para a última temporada e assumiu, rapidamente, a vaga como titular do time treinado, à época, por Vanderlei Luxemburgo. Após a saída do treinador, o jogador continuou atuando com frequência, entrando em campo, até o momento, em 51 oportunidades e anotando três gols.

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