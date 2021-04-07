Palmeiras chega a acordo e terá de pagar R$ 48 milhões a empresário por Wesley

Crédito: Ari Ferreira/ LANCE!Press

Após anos brigando na justiça, o Palmeiras chegou a um acordo com o empresário Antenor Angeloni em relação à dívida relativa à contratação do meio-campista Wesley, em 2012. Com isso, o clube terá de pagar R$ 48 milhões ao ex-presidente do Criciúma, que foi fiador da negociação pelo jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipe Zito, do ‘ge’.>> SBT levou a Champions League: lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo

O pagamento será realizado a partir da quantia recebida pelo Alviverde pela venda do meia Moisés, ao Shandong Luneng, da China, que é equivalente a R$ 20 milhões. O restante será quitado em 20 parcelas.Wesley chegou ao Palmeiras em 2012, na administração de Arnaldo Tirone. Na época, o Verdão realizou uma vaquinha na internet para pagar R$ 21 milhões ao Werder Bremen-ALE, mas o arrecadado não foi o suficiente para cobrir os custos da operação. Desde então, Angeloni busca, através da justiça, receber do clube.