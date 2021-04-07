Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras chega a acordo e terá de pagar R$ 48 milhões a empresário por Wesley

Meio-campista chegou ao Verdão em 2012 e deixou o clube após dois anos
...

Publicado em 07 de Abril de 2021 às 16:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 abr 2021 às 16:22
Crédito: Ari Ferreira/ LANCE!Press
Após anos brigando na justiça, o Palmeiras chegou a um acordo com o empresário Antenor Angeloni em relação à dívida relativa à contratação do meio-campista Wesley, em 2012. Com isso, o clube terá de pagar R$ 48 milhões ao ex-presidente do Criciúma, que foi fiador da negociação pelo jogador. A informação foi divulgada pelo jornalista Felipe Zito, do ‘ge’.>> SBT levou a Champions League: lembre grandes eventos esportivos que já passaram fora da Globo
O pagamento será realizado a partir da quantia recebida pelo Alviverde pela venda do meia Moisés, ao Shandong Luneng, da China, que é equivalente a R$ 20 milhões. O restante será quitado em 20 parcelas.Wesley chegou ao Palmeiras em 2012, na administração de Arnaldo Tirone. Na época, o Verdão realizou uma vaquinha na internet para pagar R$ 21 milhões ao Werder Bremen-ALE, mas o arrecadado não foi o suficiente para cobrir os custos da operação. Desde então, Angeloni busca, através da justiça, receber do clube.
Com isso, apesar do departamento jurídico entender que o caso poderia continuar sem definição por anos, a diretoria palestrina optou pelo acordo, impedindo, assim, o crescimento do montante devido aos juros.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 25/04/2026
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados