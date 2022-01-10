Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Palmeiras avança em negociação pelo zagueiro Murilo, do Lokomotiv Moscou-RUS

Defensor foi revelado pelo Cruzeiro e foi jogar na Rússia em 2019. Negócio deve girar em torno de R$ 14 milhões com um contrato que pode chegar a cinco temporadas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 jan 2022 às 17:59

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 17:59

O Palmeiras parece ter encaminhado a contratação do zagueiro pedido pelo técnico Abel Ferreira. Trata-se de Murilo, do Lokomotiv Moscou, da Rússia, que tem negociações avançadas para defender o Verdão na temporada 2022. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Dia" e pelo jornalista Bruno Andrade, do Uol, e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Aos 24 anos, o zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro, que o negociou com o clube russo em 2019. Sem espaço no elenco para esta temporada, foi colocado na lista de negociáveis do Lokomotiv e oferecido ao Alviverde, que deve fechar o negócio por 2,5 milhões de dólares (R$ 14 milhões na cotação atual) por 80% dos direitos econômicos. As tratativas entre as partes estão em estágio final.
Com isso o Palmeiras deve ficar com A tendência é que Murilo assine um acordo por quatro temporadas, com opção de estender por mais uma. Caso a contratação seja finalizada, o zagueiro deve se apresentar na Academia de Futebol nos próximos dias, pois já está no Brasil. Vale lembrar que o futebol na Rússia está em recesso por conta do inverno rigoroso nesta época do ano.
Desde 2019 no Lokomotiv, Murilo atuou em 70 jogos oficiais, segundo dados do site "ogol", tendo marcado cinco gols, todos eles na temporada 2020/2021. Sua última partida pelo clube russo foi no dia 29 de novembro, pelo campeonato local, contra o Arsenal Tula, quando deixou o campo no intervalo.
Crédito: MurilodefendeoLokomotivMoscou,daRússia,desde2019,quandodeixouoCruzeiro(Foto:Divulgação/Lokomotiv

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Para participar da promoção é necessário se cadastrar no Sá+, programa de relacionamento do Shopping Mestre Álvaro
Do expresso ao affogato: semana do café é celebrada com promoções na Serra
Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados