Palmeiras anuncia atacante Chú para equipe feminina

Crédito: Mariana Sá/CBF

Em meio a uma renovação em seu elenco, o Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (1) o seu primeiro reforço para o ano de 2021: a atacante Chú. Na última temporada, a atleta de 30 anos disputou 25 partidas pela Ferroviária de Araraquara, por onde marcou 7 gols e acumulou o vice-campeonato do Paulistão da modalidade. Com um vasto currículo tanto de times quanto de títulos (que incluem a Libertadores e o Mundial feminino), a atleta chega para fortalecer o ataque da equipe alviverde, que recentemente sofreu com a saída de Bianca. Ao site oficial do clube, Chú afirmou conhecer a história e a grandeza do Palmeiras.

– Sei que enfrentaremos grandes desafios, assim como eu sei do potencial da equipe. Estou muito feliz pelo novo desafio, vamos lutar para conquistar títulos e farei de tudo para ter uma grande história com o clube. Não vejo a hora de entrar em campo com esse manto – disse a atacante.

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