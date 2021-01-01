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futebol

Palmeiras anuncia atacante Chú para equipe feminina

A atleta só deve se apresentar ao treinador Ricardo Belli depois do dia 20 de janeiro, pois passará um período com a Seleção Brasileira nos próximos dias
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Publicado em 01 de Janeiro de 2021 às 20:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 jan 2021 às 20:00
Crédito: Mariana Sá/CBF
Em meio a uma renovação em seu elenco, o Palmeiras anunciou nesta sexta-feira (1) o seu primeiro reforço para o ano de 2021: a atacante Chú. Na última temporada, a atleta de 30 anos disputou 25 partidas pela Ferroviária de Araraquara, por onde marcou 7 gols e acumulou o vice-campeonato do Paulistão da modalidade. Com um vasto currículo tanto de times quanto de títulos (que incluem a Libertadores e o Mundial feminino), a atleta chega para fortalecer o ataque da equipe alviverde, que recentemente sofreu com a saída de Bianca. Ao site oficial do clube, Chú afirmou conhecer a história e a grandeza do Palmeiras.
– Sei que enfrentaremos grandes desafios, assim como eu sei do potencial da equipe. Estou muito feliz pelo novo desafio, vamos lutar para conquistar títulos e farei de tudo para ter uma grande história com o clube. Não vejo a hora de entrar em campo com esse manto – disse a atacante.
>> Confira a tabela atualizada do Brasileirão 2020 e faça sua simulação>> Contratos encerrados! Saiba quem ficou sem vínculo no futebol brasileiro com a virada do ano
A atleta só deve se apresentar ao treinador Ricardo Belli depois do dia 20 de janeiro, já que a partir da próxima terça-feira (5), ela se junta à Seleção Brasileira para um período de testes em Viamão-RS, visando a preparação para as Olimpíadas de Tóquio, que será disputada neste ano.

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