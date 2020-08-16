Palmeiras acerta empréstimo de Deyverson ao Alavés

Crédito: Fernando Remor/O Fotográfico/Lancepress!

O Palmeiras acertou empréstimo do jogador Deyverson ao Alavés, da Espanha, pelo período de um ano, até junho de 2021 – com o Alviverde ele tem vínculo até 2022. A informação foi publicada inicialmente pela ESPN e confirmada pelo L!.

O atacante voltou recentemente de outro empréstimo, para o também espanhol Getafe, e como não tem espaço no elenco de Vanderlei Luxemburgo, há semanas seu destino estava sendo estudado.

Deyverson chegou ao Palmeiras em 2017 vindo do Levante, da Espanha. Na época, o clube pagou cinco milhões de euros (aproximadamente R$ 19 milhões, na época) por 70% dos direitos econômicos do jogador, com ajuda da Crefisa, sua patrocinadora.

Na Europa, Deyverson atuou no Benfica B, Benelenses, Colônia, Levante, Alavés e Getafe. No Palmeiras, o atacante foi uma das apostas de Luiz Felipe Scolari em 2018, na conquista do título brasileiro. Ele jogou em 26 partidas da competição e marcou nove gols, como nas vitórias dos clássicos contra São Paulo e Corinthians.