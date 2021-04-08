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Pai de Lucas Torreira revela interesse de Flamengo e Grêmio e onde o volante sonha em jogar

Aos 23 anos, jogador da seleção uruguaia estaria insatisfeito com a pouca utilização na Espanha e disposto a retornar ao futebol sul-americano, mais precisamente ao Boca
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Publicado em 08 de Abril de 2021 às 11:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 abr 2021 às 11:20
Crédito: JOE KLAMAR / AFP
Importante na seleção uruguaia, Lucas Torreira não tem sido aproveitado no Atlético de Madrid, onde está emprestado pelo Arsenal, e cogita voltar ao futebol sul-americano. O Flamengo e o Grêmio são clubes que manifestaram o interesse no volante, segundo revelou o próprio pai do atleta.- Do Brasil surgiram interessados, como o Flamengo e o Grêmio - disse Ricardo Torreira, em entrevista recente ao programa "De Fútbol Se Habla Así", do canal "Direct TV Sports Argentina".
O pai de Lucas, emprestado ao Atleti até junho deste ano, externou ainda que o meio-campista de 25 anos sonha em jogar no Boca Juniors, que já admitiu estar interessado em Torreira.
- Ainda não existe nenhuma novidade sobre a possibilidade do Lucas vestir a camisa do Boca Juniors. O sonho dele de ir ao Boca não é de agora, vem de anos. Estamos procurando pelo clube, não por dinheiro.
- Só um louco como o meu filho pode querer sair da Europa para regressar à América do Sul - completou Ricardo Torreira, em tom de brincadeira.
Torreira tem contrato com o Arsenal até junho de 2023 e custou 30 milhões de euros aos cofres do clube londrino, em 2018.
Revelado no Montevideo Wanderers, Lucas Torreira não atua no futebol sul-americano desde 2014, quando, ainda na categoria sub-20, partiu para a Europa, mais precisamente para defender as cores do Pescara, da Itália. No país, ainda jogou na Sampdoria.
Na última quarta-feira, a assessoria de imprensa do Flamengo negou que o clube esteja monitorando a situação de Lucas Torreira (veja mais aqui).

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