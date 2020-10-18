Otero leva terceiro amarelo e será desfalque contra o Vasco no Rio

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians

O meia venezuelano Rómulo Otero recebeu o terceiro cartão amarelona goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1, na Neo Química Arena e está suspenso para enfrentar o Vasco, às 21h30, na próxima quarta-feira (21), em São Januário.O camisa onze recebeu a advertência aos dois minutos da segunda etapa, após uma entrada por trás no volante Thiago Maia.

Uma das alternativas para o técnico Vagner Mancini é promover as entradas de Ederson ou de Luan. Outra possibilidade é a colocação do meia equatoriano Cazares, que vem sendo reserva nos últimos jogos.