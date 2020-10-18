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futebol

Otero leva terceiro amarelo e será desfalque contra o Vasco no Rio

Meia venezuelano recebeu a advertência após uma falta em Thiago mais, aos dois mutos da segunda etapa. Jogador vem sendo um dos melhores da equipe no Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

18 out 2020 às 19:02

Publicado em 18 de Outubro de 2020 às 19:02

Crédito: Rodrigo Coca/Corinthians
O meia venezuelano Rómulo Otero recebeu o terceiro cartão amarelona goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1, na Neo Química Arena e está suspenso para enfrentar o Vasco, às 21h30, na próxima quarta-feira (21), em São Januário.O camisa onze recebeu a advertência aos dois minutos da segunda etapa, após uma entrada por trás no volante Thiago Maia.
Uma das alternativas para o técnico Vagner Mancini é promover as entradas de Ederson ou de Luan. Outra possibilidade é a colocação do meia equatoriano Cazares, que vem sendo reserva nos últimos jogos.
O Timão é o 14º colocado do Campeonato Brasileiro, com 18 pontos. O time ainda pode perder duas posições dependendo do complemento da rodada.

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