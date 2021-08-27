'Orgulho de ter vestido esta belíssima camisa', diz Donizete ao relembrar conquista da Libertadores do Vasco

O título da Libertadores de 98 do Vasco completa 23 anos nesta quinta-feira e diversos jogadores se manifestaram nas redes sociais. Um deles foi o atacante Donizete, que formou uma dupla de ataque com Luizão, que rendeu gols e muitas alegrias a torcida vascaína. O Pantera celebrou a data em sua página oficial no twitter e postou uma foto com a taça mis importante da galeria cruz-maltina.
- Orgulho de ter vestido esta belíssima camisa. Parabéns Vascão" 23 anos da Libertadores - disse o ex-atacante em sua rede social. Ele é figura carimbada durante as partidas do atual elenco cruz-maltino na vascoTV.
Mais cedo, a Conmebol exaltou a conquista com uma postagem no Twitter ao relembrar o título sobre o Barcelona, no Equador. Na campanha, o Vasco eliminou os três últimos vencedores da competição continental até então: Cruzeiro, Grêmio e o River Plate.
Além disso, Donizete marcou cinco gols, que foram importantes na reação da equipe, que não começou bem o torneio, com duas derrotas. Após o empate contra o América, na capital mexicana, o time, dirigido por Antônio Lopes cresceu no torneio e passou todo mata-mata invicto.
Inclusiva, o Gigante da Colina fez uma "final antecipada" com o River Plate, que jamais saiu da cabeça de cada torcedor. A equipe argentina tinha um elenco poderoso com nomes como Sorín, Ayala, Solari, Gallardo e Aimar.
No jogo de ida, uma vitória em São Januário com gol do pantera Donizete. Na Argentina, os donos da casa saíram na frente com Sorín, porém um gol entrou para a história do clube carioca e é entoado até hoje por torcedores. Juninho foi para a cobrança e eternizou um gol que é cantado até hoje pela torcida vascaína.