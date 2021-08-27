  • 'Orgulho de ter vestido esta belíssima camisa', diz Donizete ao relembrar conquista da Libertadores do Vasco
futebol

'Orgulho de ter vestido esta belíssima camisa', diz Donizete ao relembrar conquista da Libertadores do Vasco

Pantera comemorou a conquista em sua rede social com uma foto beijando a taça mais importante da galeria vascaína. Ex-atacante marcou 5 gols naquela edição da Libertadores...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 21:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 21:28
Crédito: Donizete foi um dos grandes destaque do Vasco na conquista da Libertadores em 1998 (Reprodução
O título da Libertadores de 98 do Vasco completa 23 anos nesta quinta-feira e diversos jogadores se manifestaram nas redes sociais. Um deles foi o atacante Donizete, que formou uma dupla de ataque com Luizão, que rendeu gols e muitas alegrias a torcida vascaína. O Pantera celebrou a data em sua página oficial no twitter e postou uma foto com a taça mis importante da galeria cruz-maltina.
+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro - Orgulho de ter vestido esta belíssima camisa. Parabéns Vascão" 23 anos da Libertadores - disse o ex-atacante em sua rede social. Ele é figura carimbada durante as partidas do atual elenco cruz-maltino na vascoTV.
Mais cedo, a Conmebol exaltou a conquista com uma postagem no Twitter ao relembrar o título sobre o Barcelona, no Equador. Na campanha, o Vasco eliminou os três últimos vencedores da competição continental até então: Cruzeiro, Grêmio e o River Plate.
Além disso, Donizete marcou cinco gols, que foram importantes na reação da equipe, que não começou bem o torneio, com duas derrotas. Após o empate contra o América, na capital mexicana, o time, dirigido por Antônio Lopes cresceu no torneio e passou todo mata-mata invicto.
Inclusiva, o Gigante da Colina fez uma "final antecipada" com o River Plate, que jamais saiu da cabeça de cada torcedor. A equipe argentina tinha um elenco poderoso com nomes como Sorín, Ayala, Solari, Gallardo e Aimar.
No jogo de ida, uma vitória em São Januário com gol do pantera Donizete. Na Argentina, os donos da casa saíram na frente com Sorín, porém um gol entrou para a história do clube carioca e é entoado até hoje por torcedores. Juninho foi para a cobrança e eternizou um gol que é cantado até hoje pela torcida vascaína.

