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Organizadas do Palmeiras decoram Allianz Parque para duelo contra Ceará; Prass é homenageado

Torcedores encheram o estádio de bandeiras e mosaicos para o confronto da Copa do Brasil
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LanceNet

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Publicado em 

11 nov 2020 às 11:30

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 11:30

Crédito: Arquivo pessoal
Na madrugada e manhã desta quarta-feira (11), as torcidas organizadas do Palmeiras trabalharam nas arquibancadas do Allianz Parque para promover a decoração do estádio, que vai receber o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, às 16h30, contra o Ceará.
A arena já não conta com as bandeiras dos sócios do clube, que precisavam de manutenção e armazenamento. As organizadas, entretanto, que operacionalizam todo o processo por conta própria, se mantêm liberadas para armar a festa – mesmo sem público.Para esta tarde, o histórico mosaico 3D com Fernando Prass como protagonista estará de volta às arquibancadas. O ex-goleiro do Verdão recebeu a homenagem pela primeira vez justamente na Copa do Brasil, na edição de 2015.

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