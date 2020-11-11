Organizadas do Palmeiras decoram Allianz Parque para duelo contra Ceará; Prass é homenageado

Na madrugada e manhã desta quarta-feira (11), as torcidas organizadas do Palmeiras trabalharam nas arquibancadas do Allianz Parque para promover a decoração do estádio, que vai receber o primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil, às 16h30, contra o Ceará.

A arena já não conta com as bandeiras dos sócios do clube, que precisavam de manutenção e armazenamento. As organizadas, entretanto, que operacionalizam todo o processo por conta própria, se mantêm liberadas para armar a festa – mesmo sem público.Para esta tarde, o histórico mosaico 3D com Fernando Prass como protagonista estará de volta às arquibancadas. O ex-goleiro do Verdão recebeu a homenagem pela primeira vez justamente na Copa do Brasil, na edição de 2015.