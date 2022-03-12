Organizadas do Botafogo são suspensas por três meses após episódio em jogo contra o Flamengo

O Botafogo não poderá contar com as torcidas organizadas pelos próximos três meses. Duas organizações que representam o Glorioso nas arquibancadas informaram nesta sexta-feira que estão suspensas dos estádios por 90 dias. A causa foram os episódios após o clássico contra o Flamengo, no Carioca.+ Botafogo faz proposta por Fernando Marçal, lateral do Wolverhampton

Para relembrar: na derrota diante do Flamengo no fim de fevereiro, o árbitro Grazianni Maciel Rocha causou revolta da torcida ao não marcar um pênalti de Pedro no fim do primeiro tempo. Alguns torcedores arremessaram objetos na direção da equipe na saída do intervalo.

O árbitro registrou os acontecimentos na súmula e as torcidas foram punidas. As TOs não poderão ir a jogos do Botafogo por 90 dias. Nas redes sociais, a "Torcida Jovem do Botafogo" e a "Loucos pelo Botafogo" se pronunciaram.Torcida Jovem​"A Torcida Jovem do Botafogo vem a público informar que, fomos surpreendidos na data de hoje, com um comunicado de que estamos suspensos de comparecer aos estádios pelo período de 90 dias.

Segundo o comunicado, a suspensão se deu pelo fato ocorrido no dia 23/02, na partida contra o clube da gávea, onde supostamente a TJB teria incitado a prática de violência contra a equipe de arbitragem no final do primeiro tempo.

Não concordamos com tal suspensão, até pelo fato da revolta da torcida do Botafogo ter sido geral e não das organizadas, tornando a identificação das pessoas no momento do acontecido bastante difícil. Os que foram identificados, foram prontamente retirados da arquibancada e nenhum deles era componente da Torcida Jovem.

Informamos a todos os membros e simpatizantes que nossos materiais de corpo (camisa, boné, bermuda e etc) estão LIBERADOS. A suspensão é somente para baterias, faixas e bandeiras.

O cumprimento da suspensão iniciou no dia 27/02.

Em breve estaremos de volta e mais fortes. NÓS SOMOS A TJB, A MAIS TRADICIONAL!"

​Loucos​"LIBERDADE PRA TORCER

Mais uma vez, após mais um jogo contra o time da Gávea fomos punidos de forma arbitrária. Em 2019 já havíamos recebidos 30 dias de suspensão dos materiais após um jogo contra eles.

Dessa vez a punição são de 90 dias a contar de 27/02 devido aos objetos arremessados em campo pela torcida do Botafogo, quando o árbitro da partida tentava descer pro vestiário.

Ato este onde não havia NENHUM(A) integrante dos Loucos Pelo Botafogo envolvido(a), há diversas filmagens que comprovam isso.

Nosso histórico fala por si só. São 16 anos defendendo única e exclusivamente o BOTAFOGO. Pensando e vivendo somente arquibancada.

Com essa punição a torcida do BOTAFOGO fica sem material de arquibancada na semifinal do Carioca e numa eventual final. Além de sete rodadas do campeonato brasileiro também sem instrumentos, faixas e bandeiras.

A quem interessa uma punição tão extensa?

No mais, blusas e acessórios da torcida permanecerem LIBERADOS na arquibancada. O descontrole continuará acontecendo na mureta de sempre. Nunca nos calarão.

Desde 2006, a barra do BOTAFOGO!

#LiberdadePraTorcer"