Olha a zebra! Bahia de Feira joga bem, elimina o Bahia e está na final

Crédito: Felipe Oliveira/Bahia

A zebra apareceu no Campeonato Baiano. Na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira venceu o Bahia por 3 a 0 e está na final do estadual. O rival é o Atlético Alagoinhas.

O jogo

Após ser derrotado por 1 a 0 na ida, o Tremendão não tomou conhecimento do atual campeão do nordeste e impôs um ritmo forte desde os minutos iniciais. A superioridade se tornou em gol através de Bruninho, que aproveitou o cruzamento de Cazumba.