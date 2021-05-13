Olha a zebra! Bahia de Feira joga bem, elimina o Bahia e está na final

A zebra apareceu no Campeonato Baiano. Na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira venceu o Bahia por 3 a 0 e está na final do estadual. O rival é o Atlético Alagoinhas.
O jogo
Após ser derrotado por 1 a 0 na ida, o Tremendão não tomou conhecimento do atual campeão do nordeste e impôs um ritmo forte desde os minutos iniciais. A superioridade se tornou em gol através de Bruninho, que aproveitou o cruzamento de Cazumba.
Nos 45 minutos finais o jogo ficou aberto e os times falhavam na hora de concluir. Quando o Bahia de Feira acertou o pé, ele foi mortal. Diones aproveitou a sobra e mandou para o fundo do gol. Nos minutos finais, Felipe Valdívia anotou um golaço e deu números finais ao confronto, 3 a 0.