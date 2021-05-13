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futebol

Olha a zebra! Bahia de Feira joga bem, elimina o Bahia e está na final

Tremendão não ficou assustado com o Tricolor e agora pega o Atlético Alagoinhas na decisão...

Publicado em 12 de Maio de 2021 às 23:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mai 2021 às 23:40
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
A zebra apareceu no Campeonato Baiano. Na Arena Cajueiro, o Bahia de Feira venceu o Bahia por 3 a 0 e está na final do estadual. O rival é o Atlético Alagoinhas.
O jogo
Após ser derrotado por 1 a 0 na ida, o Tremendão não tomou conhecimento do atual campeão do nordeste e impôs um ritmo forte desde os minutos iniciais. A superioridade se tornou em gol através de Bruninho, que aproveitou o cruzamento de Cazumba.
Nos 45 minutos finais o jogo ficou aberto e os times falhavam na hora de concluir. Quando o Bahia de Feira acertou o pé, ele foi mortal. Diones aproveitou a sobra e mandou para o fundo do gol. Nos minutos finais, Felipe Valdívia anotou um golaço e deu números finais ao confronto, 3 a 0.

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