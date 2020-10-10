Oeste x Cruzeiro. Onde seguir, palpites e prováveis times

O Cruzeiro entra em campo neste domingo, 11 de outubro, às 16h, em Barueri, para encarar o lanterna da Série B, o Oeste, pela 15ª rodada do campeonato. A equipe mineira, em 18º, com 11 pontos, tenta apagar outra derrota vexatória em casa, para o Sampaio Corrêa, no Mineirão. O time paulista também vive uma luta intensa contra o Z4, tendo apenas seis pontos em 14 jogos, vencendo um jogo. Ney Franco deve manter a base do time que perdeu para o Sampaio, porém deve cobrar uma postura diferente dos jogadores no duelo. FICHA TÉCNICA​OESTE X CRUZEIROData-Horário: 11 de outubro, às 16hEstádio-Local: Arena Barueri, Barueri(SP)Árbitro: Alisson Sidnei Furtado (TO)Assistentes:Natal da Silva Ramos Júnior(TO) e Fernando Gomes da Silva (TO)Onde acompanhar: Tempo Real LANCE!, Globo Minas, Premiere, SporTV, Itatiaia-95,7 FM E Super FM, 91,7 FM Oeste: Luiz, Éder Sciola, Renan Fonseca, Caetano, Gustavo Salomão;Betinho(Nilton), Yuri, Caio, Marlon(Luan), Mazinho e Welinton. Técnico: Thiago Carpini