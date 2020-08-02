Odair ressalta importância do grupo no Fluminense e faz boa avaliação de amistoso

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O último teste do Fluminense antes da estreia do Brasileirão foi bem avaliado por Odair Hellmann. Apesar do empate por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos contra o Botafogo, o treinador afirmou após o confronto que viu qualidades na equipe, ressaltando a utilização de jogadores mais jovens para dar rodagem ao grupo antes de uma competição mais longa. O gol tricolor foi marcado por Evanilson no início do segundo tempo. Matheus Babi empatou para o Alvinegro pouco depois.

- Avalio muito bem, em todos os aspectos, até naqueles que temos que corrigir. No futebol sempre temos que buscar evolução e correção. Mas o importante ter como resultado. Foi uma vitória e um empate, tivemos um jogador a menos por um tempo relativamente grande de jogo. Mas mesmo assim mantivemos o ritmo. Foi um jogo de intensidade e velocidade com um adversário forte, que está se preparando bem para o Brasileiro. São jogos importantes. Acredito que esses amistosos elevam a régua da competitividade e do enfrentamento, que é o nível do Brasileiro - avaliou Odair.

- É importante para vermos a situação de expulsão, ver como a equipe fica com um jogador a menos. É um balanço bom. Os tempos foram distintos. Mas fomos muito bem no segundo tempo quando abrimos o placar e mesmo com a expulsão. Mesmo com a dificuldade nós já nos recuperamos. Foi importante as duas semanas de trabalho. Tivemos vários problemas antes do jogo. Yago, Ganso, o Nino não estava se sentindo bem. O Evanilson desde o primeiro tempo já estava com uma situação, para talvez sair no intervalo. Conversamos e ele disse que dava para ir mais. Colocamos jovens, o André, que já pode entrar, sentir o jogo. Calegari, Miguel. Tudo é importante para evolução e crescimento - completou.Agora, o Fluminense terá uma semana completa de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro, no dia 9 de agosto, domingo. A partida será contra o Grêmio, às 19h, fora de casa. O treinador afirmou que o Tricolor precisará encarar cada jogo como uma final se quiser buscar posições mais altas na competição. Só neste mês o Flu terá, além dos gaúchos, Palmeiras, Internacional, RB Bragantino, Athletico e Vasco, além do jogo de volta contra o Figueirense pela Copa do Brasil.

- Volto a frisar a importância do grupo. Ainda mais com o campeonato atípico deste ano, com jogos de três em três dias. Isso mostra a qualificação, características diferentes que usamos, as variações de sistema. Dentro de dois jogos dois clássicos. Jogos difíceis, que te fazem jogar forte para não ter dificuldade. Mesmo assim aproveitamos bem. Vamos dar oportunidade a todos para criar a consistência de grupo. Costumo dizer que não tem apenas 10 titular, mas o grupo é feito de trinta e tantos jogadores. E esses trabalham ao mesmo tempo, mesmo conceito e estão preparados - disse.