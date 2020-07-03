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Odair cita pouco tempo de trabalho após jogo ruim do Fluminense, mas vê evolução

Treinador critica o ritmo dos jogos após a retomada do Carioca e afirma que não pode fazer 'milagre' na semifinal da Taça Rio...
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Publicado em 

02 jul 2020 às 23:18

Publicado em 02 de Julho de 2020 às 23:18

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C
O Fluminense fez mais uma partida ruim na retomada do Campeonato Carioca. O empate por 0 a 0 com o Macaé ficou marcado por um time que teve a posse, mas novamente pecou em balançar a rede. Após o jogo no Estádio Elcyr Resende, em Saquarema, o técnico Odair Hellmann culpou o pouco tempo de trabalho pelas atuações abaixo do esperado, mas citou uma evolução do Flu desde a retomada.
- Faltou tempo de trabalho para que pudéssemos até fazer trabalhos de finalização. Tivemos oito sessões de treinamentos, uma ou duas que pudemos inserir a parte final de chutes. É uma dificuldade para quem tem pouco tempo de trabalho. Necessita entrosamento, trabalho para inserir, uma parte física estabilizada para que o jogador possa, durante os três dias que antecipam o jogo, estar com a musculatura apta para fazer o trabalho de finalização - observou o treinador.
- Tudo isso faz parte, mas, vale lembrar, que mesmo com um jogador a menos na primeira partida nós criamos oportunidades. Hoje nós tivemos posse e controle total do jogo. Criamos outras chances. Éramos a equipe com mais gols no campeonato, no Brasil era a segunda que mais marcou. Não só isso, mas criando bastante oportunidades. É continuidade, progressão e trabalho para que a gente possa continuar aumentando as chances dentro do jogo e ser efetivos - completou.

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