'O que eu quero é muito diferente do que tinham', diz Paulo Grilo, novo preparador de goleiros do Flamengo

O vídeo do treinamento dos goleiros do Flamengo (veja no vídeo abaixo) desta semana viralizou nas redes sociais pela animação de Paulo Grilo. Nesta sexta-feira, à Fla TV, o novo preparador de goleiros do Rubro-Negro destacou que é um "apaixonado pelo treino" e, com bom humor, admitiu que "não consegue ficar calado".> Gabigol na Seleção: veja de quais jogos do Flamengo o atacante ficará de fora- A dinâmica é ser um apaixonado pelo treino, pelo que eu mais amo fazer, porque eu cheguei no futebol, continuei no futebol e é isso que eu quero para o resto da minha vida. Então, esta dinâmica se transmite no treino, se transmite nesta paixão, na sabedoria que eu adquiri durante muitos anos. E, agora, vou tentar transmitir, partilhar aqui com o Flamengo, aqui com a torcida. Que nós possamos, juntos, continuar a dar muitas alegrias.

- Esta dinâmica é paixão. Eu adoro isto, não consigo estar quieto, não consigo estar calado. É este Paulo que eles vão ter, é este treinador de goleiros que eles vão ter. Assim meio louco, mas como uma paixão enorme, com o coração do tamanho do Flamengo. Na sequência, Paulo Grilo foi perguntado sobre o foco com os goleiros nesta pré-temporada. O preparador do Flamengo ressaltou, além do posicionamento, a necessidade dos arqueiros serem "muito vivos". Ele também falou sobre a metodologia de trabalho e revelou que o que quer implantar é muito diferente do que tinham no clube.

- Principalmente o posicionamento que eles vão ter que ter na baliza para poder ajudar a equipe também. A velocidade de reação tem que ser muito mais reativos que eu quero para mim. Eu sei que a minha metodologia de treino, da Europa, é diferente do Brasil. Respeito toda a gente, mas vou tentar implantar o que eu quero e o que eu quero é muito diferente do que tinham.

- Quero muita reação, quero o goleiro muito vivo. O Paulo e o resto do staff, todos nós queremos eles muito alertas. Os goleiros vão ter que estar muito alertas, vão ter que estar reativos, vão ter que ter muita reação, muita velocidade. Vão dar show, vais ver, vai ser show, vai ser muito bom