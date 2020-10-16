  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • O preço das Eliminatórias para o Flamengo: Rodrigo Caio, Arrascaeta e Everton em tratamento no Ninho
O preço das Eliminatórias para o Flamengo: Rodrigo Caio, Arrascaeta e Everton em tratamento no Ninho

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:00

LanceNet

Crédito: Everton Ribeiro esteve em campo na quinta, pelo Flamengo, após jogar pelo Brasil na terça (F: Alexandre Vidal/CRF
As convocações para as Eliminatórias Sul-Americanas "cobraram o preço" de Rodrigo Caio e Everton Ribeiro, que defenderam a Seleção Brasileira, e o uruguaio Arrascaeta tiveram as situações clínicas e físicas atualizadas pelo clube nesta sexta-feira, e o trio está em tratamento de diferentes problemas.
O meia Everton Ribeiro, que depois de atuar em Lima, na vitória do Brasil por 4 a 2 sobre o Peru na terça-feira, entrou em campo na quinta, contra o Red Bull Bragantino, e atuou os 90 minutos. Após deixar a partida com dores no joelho esquerdo, o camisa 7 iniciou tratamento no CT. Não foi preciso realizar exames.
Já Rodrigo Caio, que foi titular contra o Peru, reapresentou-se com desgaste muscular e, de acordo com o clube, deu sequência a trabalho específico no CT.
Já Arrascaeta, que ficou fora da segunda rodada das Eliminatórias com dores na coxa esquerda, voltou ao CT do Flamengo e iniciou tratamento e treinos leves.
Segundo o comunicado divulgado pelo Flamengo, tanto Rodrigo Caio quanto Arrascaeta serão preparados para os jogos da próxima semana: contra Junior Barranquilla, pela Liberta no dia 21, e Internacional, no dia 25 pelo Brasileirão.Após vencer o Vasco no último sábado, o Goiás na terça-feira, e empatar com o Red Bull Bragantino nesta quinta, o Flamengo se prepara para enfrentar o Corinthians, em São Paulo, no próximo domingo. O time de Domènec Torrent, com 31 pontos, divide a liderança com o Atlético-MG e Internacional, primeiro e segundo colocados, respectivamente, por conta das vitórias e saldo de gols.

