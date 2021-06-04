'O apito final': Flamengo prepara live para recordar 10 anos da aposentadoria de Petkovic

Crédito: Divulgação/MF Press Global

O último jogo oficial de Petkovic como atleta profissional completará 20 anos neste sábado. E, para recordar a carreira do ídolo sérvio e o duelo histórico contra o Corinthians, o Flamengo vai transmitir uma live comemorativa, com a presença de Petkovic e torcedores rubro-negros diretamente do Ninho do Urubu.

+ Quem deve ser o substituto de de Gerson no Flamengo? Vote!A live 'O apito final – 10 anos da aposentadoria do Pet' começa às 16h30 (de Brasília) deste sábado e será transmitido pela FlaTV, canal oficial do Flamengo no YouTube. Os torcedores interessados também poderão acompanhar o evento ao vivo pelo canal ou pela página do fã-clube 'Petkovic 43 eternamente', no Facebook.

Além do próprio Petkovic, o programa também terá a participação dos rubro-negros Alvin e Dias, fundadores do fã-clube do Pet, e será apresentado por Luana Trindade.

Vale lembrar que no mesmo dia 5 de junho, mas em 2011, Petkovic se despedia dos gramados em uma partida do Flamengo contra o Corinthians, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. A despedida do craque contou com uma série de homenagens, como mosaico, bandeira especial e muita festa.

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No fim, a partida terminou com empate por 1 a 1. Willian abriu o placar para o clube paulista aos 18 minutos do primeiro tempo, e Renato Abreu igualou o marcador aos 39', em cobrança de falta no estilo Pet. Titular na partida, o sérvio foi substituído no intervalo por Negueba, mas, a partir daquele momento, ele entrou para a eternidade do futebol brasileiro.FICHA TÉCNICA DO DUELO:

Flamengo 1 x 1 Corinthians - 3ª rodada do Brasileirão 2011

Local: Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 5 de junho de 2011, 16h (de Brasília)Árbitro: Heber Roberto Lopes (PR)Assistentes: Gilson Bento Coutinho (SP) e Ivan Carlos Bohn (PR)Renda e público: R$ 1.180.655,00 / 37.010 pagantes

Cartões amarelos: Willians e Negueba (FLA); Chicão (COR)

Gols: Willian, 18’/1ºT (0-1); Renato, 40’/1ºT (1-1)

FLAMENGO: Felipe; Léo Moura, David, Welinton e Egídio (Junior Cesar, 38’/2ºT); Willians, Renato, Bottinelli e Petkovic (Negueba, intervalo); Ronaldinho e Wanderley (Diego Maurício, 14’/2ºT). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.