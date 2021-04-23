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Novorizontino x Santos: Prováveis escalações, desfalques, onde assistir

Técnico Ariel Holan decidiu poupar apenas quatro titulares no confronto desta sexta...

Publicado em 22 de Abril de 2021 às 23:54

LanceNet

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Publicado em 

22 abr 2021 às 23:54
Crédito: Reprodução/Twitter
Com equipe praticamente titular, o Santos encara o Novorizontino na noite desta sexta-feira, às 22h15, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O Peixe busca apagar a má impressão da derrota diante do Barcelona-EQU na estreia na fase de grupos da Copa Libertadores e recuperar a liderança do grupo D da competição.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato PaulistaMesmo com a maratona de jogos (o Peixe tem o clássico contra o Corinthians no domingo e o confronto contra o Boca Juniors, na Argentina, na terça), o técnico Ariel Holan decidiu poupar apenas três jogadores para a partida desta sexta: o volante Alison e o atacante Marinho, que sofreram pancadas diante do Barcelona-EQU na terça, e o atacante Soteldo. Além deles, o goleiro João Paulo foi liberado para resolver questões particulares.FICHA TÉCNICANOVORIZONTINO X SANTOS
Data e hora: 23 de abril de 2021, às 22h15Local: Estádio Jorge Ismael de BiasiÁrbitro: Thiago Luis ScarascatiAssistentes: Evandro de Melo Lima e Bruno Silva de JesusÁrbitro de vídeo: Vinícius Furlan
Como e onde assistir: Premiere e Tempo Real do LANCE!
NOVORIZONTINOGiovanni; Felipe Rodrigues, Robson, Bruno Aguiar e Paulinho; João Pedro, Léo Baiano e Murilo Rangel; Danielzinho, Jenison e Cléo Silva. Técnico: Léo Condé
SANTOSJohn, Pará, Kaiky Fernandes, Luan Peres e Felipe Jonatan; Kevin Malthus, Vinícius Balieiro e Gabriel Pirani; Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Técnico: Ariel Holan​Desfalques: Guilherme Nunes (suspenso), João Paulo, Alison, Marinho e Soteldo (poupados), Carlos Sánchez, Sandry, Raniel e Jobson (lesionados)

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