'Novo Valdivia' deixa o Palmeiras sem sequer ter atuado

Crédito: Acervo Pessoal

O meia equatoriano Jamilton Carcelen, conhecido como 'novo Valdivia' não faz mais parte do elenco sub-20 do Palmeiras. O jogador de 18 anos, que estava emprestado pelo Independiente del Valle, não terá seu contrato renovado e vai retornar ao clube do Equador. O contrato era válido até o final de julho, com clausula de opção de compra.

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Camisa 10 e grande destaque nas categorias de base do Independiente del Valle e seleções inferiores do Equador, Carcelen chegou ao Alviverde em agosto de 2020. O jovem passou mais de três meses em testes na Academia de Futebol II, em Guarulhos, e foi efetivado no elenco sub-20 apenas em fevereiro de 2021.

Sem espaço no elenco comandado por Wesley Carvalho, o jovem apenas treinou com o grupo, além de ganhar chance em um treinamento da equipe profissional do Verdão. Na ocasião, alguns jovens treinaram com parte do elenco que não viajou para a Argentina, na disputa da Recopa Sul-Americana.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoCanhoto, Carcelen tem como principal característica a habilidade no passe e no drible. Atuando como meia armador ou meia esquerda, o equatoriano tem semelhanças com Valdivia e ganhou rapidamente o apelido de 'Novo Valdivia' pela torcida do Palmeiras.